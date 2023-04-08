Rộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai diễn đầu tiên năm 17 tuổi, nhan sắc đậm khí chất minh tinh khiến dân tình u mê

Sao quốc tế 08/04/2023 19:05

Mới đây, mạng xã hội rộ lại loạt ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba vào năm 17 tuổi khi lần đầu tiên bước chân vào giới giải trí với bộ phim A Na Nhĩ Hãn khiến dân tình u mê.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có chỗ đứng và danh tiếng vững chắc trong làng giải trí xứ Trung. Vẻ đẹp tự nhiên, không dao kéo giúp mỹ nữ Tân Cương trở thành gương mặt trang bìa được săn đón, làm người đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Rộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai diễn đầu tiên năm 17 tuổi, nhan sắc đậm khí chất minh tinh khiến dân tình u mê - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội rộ lại loạt ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba vào năm 17 tuổi khi lần đầu tiên bước chân vào giới giải trí với bộ phim A Na Nhĩ Hãn. Theo đó, người hâm mộ của cô nàng chia sẻ những khoảnh khắc này để cùng nhau ăn mừng kỷ niệm 10 năm phát sóng bộ phim này.

Rộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai diễn đầu tiên năm 17 tuổi, nhan sắc đậm khí chất minh tinh khiến dân tình u mê - Ảnh 2

Đáng chú ý, nhan sắc năm 17 tuổi của Địch Lệ Nhiệt Ba được dân tình hết lời khen ngợi. Dù có nét non nớt nhưng vẫn đầy cuốn hút với nét lai Tây, đậm khí chất của một minh tinh tương lai. Trong bộ phim này, cô nàng thể hiện sinh động vai diễn một cô gái người dân tộc có tính cách tốt bụng, dịu dành nhưng cũng mạnh mẽ, dám yêu, dám hận, khao khát tự do.

Rộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai diễn đầu tiên năm 17 tuổi, nhan sắc đậm khí chất minh tinh khiến dân tình u mê - Ảnh 3Rộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai diễn đầu tiên năm 17 tuổi, nhan sắc đậm khí chất minh tinh khiến dân tình u mê - Ảnh 4

Bộ phim A Na Nhĩ Hãn được phát sóng trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và giành được vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng phim truyền hình khi đó và được đề cử cho Giải thưởng Phim truyền hình Phi Thiên lần thứ 30 tại hạng mục Phim truyền hình xuất sắc. Đây cũng được xem là bộ phim thành công nhất trong sự nghiệp của nàng tiểu hoa.

Rộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai diễn đầu tiên năm 17 tuổi, nhan sắc đậm khí chất minh tinh khiến dân tình u mê - Ảnh 5

Trước đó, mạng xã hội cũng rộ lên loạt ảnh năm 15 tuổi của Địch Lệ Nhiệt Ba, được chụp vào năm 2007. Thời điểm đó, mỹ nữ Tân Cương chỉ đang ngồi ở trạm xe huyện cùng bạn nhưng vẫn lọt vào ống kính nhiếp ảnh gia Trung Quốc vì nhan sắc lai Tây quá nổi bật.

Rộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai diễn đầu tiên năm 17 tuổi, nhan sắc đậm khí chất minh tinh khiến dân tình u mê - Ảnh 6Rộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai diễn đầu tiên năm 17 tuổi, nhan sắc đậm khí chất minh tinh khiến dân tình u mê - Ảnh 7

Nhiếp ảnh gia cho biết chụp bức ảnh này vì ấn tượng trước vẻ đẹp lai Tây sắc sảo, hồn nhiên và giản dị của nữ sinh người Duy Ngô Nhĩ. Và sau này, một trong 2 cô gái là Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành minh tinh hàng đầu xứ tỷ dân.

Rộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai diễn đầu tiên năm 17 tuổi, nhan sắc đậm khí chất minh tinh khiến dân tình u mê - Ảnh 8

Từ đầu năm đến nay, mỹ nhân Tân Cương chính thức quay lại ngành giải trí. Trước đó, cô ở ẩn hơn 6 tháng cuối năm 2022 để nghỉ ngơi, phục hồi thể chất và tinh thần sau nhiều năm liền làm việc không ngừng nghỉ.

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