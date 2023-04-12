Lợi Kiếm Hoa Hồng chính thức khai máy, chốt đơn Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thành đôi cùng 'gà cưng' Vu Chính

Sao quốc tế 12/04/2023 10:37

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lợi Kiếm Hoa Hồng đã chính thức khai máy. Theo đó, đoàn phim cũng công bố đội hình chính thức sẽ do Địch Lệ Nhiệt Ba và 'gà cưng' Vu Chính đóng chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lợi Kiếm Hoa Hồng đã chính thức khai máy. Theo đó, đoàn phim cũng công bố đội hình chính thức sẽ do Địch Lệ Nhiệt BaKim Thế Giai đóng chính. Dự án được đầu tư sản xuất bởi Tencent, do đạo diễn Tô Vạn Thông cầm trịch. Tô Vạn Thông từng là đạo diễn của những dự án TVB nổi tiếng như: Hồ Sơ Trinh Sát, Sứ Đồ Hành Giả, Cảnh Sát Thép,…

Lợi Kiếm Hoa Hồng chính thức khai máy, chốt đơn Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thành đôi cùng 'gà cưng' Vu Chính - Ảnh 1Lợi Kiếm Hoa Hồng chính thức khai máy, chốt đơn Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thành đôi cùng 'gà cưng' Vu Chính - Ảnh 2Lợi Kiếm Hoa Hồng chính thức khai máy, chốt đơn Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thành đôi cùng 'gà cưng' Vu Chính - Ảnh 3Lợi Kiếm Hoa Hồng chính thức khai máy, chốt đơn Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thành đôi cùng 'gà cưng' Vu Chính - Ảnh 4Lợi Kiếm Hoa Hồng chính thức khai máy, chốt đơn Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thành đôi cùng 'gà cưng' Vu Chính - Ảnh 5Lợi Kiếm Hoa Hồng chính thức khai máy, chốt đơn Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thành đôi cùng 'gà cưng' Vu Chính - Ảnh 6

Lợi Kiếm Hoa Hồng là bộ phim truyền hình đề tài cảnh sát tội phạm. Nội dung kể về nữ chính Hoa Nghiên là một nữ cảnh sát có mong muốn tham gia vào đội chống ma túy hòng tìm ra chân tướng đằng sau cái chết của bạn trai. Xuyên suốt quá trình làm việc, Hoa Nghiên đã biểu hiện rất xuất sắc, từ đó được giao nhiệm vụ phòng chống buôn người.

Lợi Kiếm Hoa Hồng chính thức khai máy, chốt đơn Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thành đôi cùng 'gà cưng' Vu Chính - Ảnh 7

Tham gia dự án này, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ hóa thân thành nữ cảnh sát Hoa Nghiên. Cô sẽ dựa vào những suy luận tỉ mỉ, khả năng phán đoán chính xác và hành động liều lĩnh để khám phá ra sự thật gây sốc sau mỗi vụ án, từ đó khiến các đồng nghiệp trước đó từng tỏ thái độ hoài nghi phải thán phục.

Lợi Kiếm Hoa Hồng chính thức khai máy, chốt đơn Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thành đôi cùng 'gà cưng' Vu Chính - Ảnh 8

Vai diễn này được xem là bước chuyển hình và có ý nghĩa tác động rất nhiều đến sự nghiệp của nàng mỹ nhân Tân Cương. Được biết, sau khi hoàn thành bộ phim Công Tố Tinh Anh, Địch Lệ Nhiệt Ba gần như biến mất khỏi giới giải trí, ít tham gia sự kiện thương mại, từ chối xuất hiện trên thảm đỏ các chương trình cuối năm ngoái. Đầu năm nay, Địch Lệ Nhiệt Ba mới trở lại làm việc. Theo đó, cô nàng cho biết muốn có thời gian nghỉ ngơi và trau dồi kĩ năng diễn xuất trước khi trở lại với dự án mới.

Lợi Kiếm Hoa Hồng chính thức khai máy, chốt đơn Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thành đôi cùng 'gà cưng' Vu Chính - Ảnh 9

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo liên quan đến dự án Lợi Kiếm Hoa Hồng do Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai đóng chính.

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