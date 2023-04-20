Dù chưa có lịch lên sóng nhưng dự án cổ trang Trường Tương Tư đã nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Bộ phim có sự góp mặt của Dương Tử cùng dàn cast hùng hậu như Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, Trương Vãn Ý.

Chính vì thế, có thông tin Trường Tương Tư vốn dĩ có số lượng 70 tập, nếu theo quy định mới sẽ chia làm 2 phần, phần đầu tiên sẽ phát sóng vào tháng 5, phần tiếp theo sẽ tiếp tục lên sóng vào tháng 8.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (Quảng Điện) đã đưa ra quy định mới cho biết các bộ phim dài hơn 40 tập sẽ phải chia phần và không được phát sóng các phần liền nhau, mỗi phần phải phát sóng cách nhau ít nhất 3 tháng. Nếu bộ phim muốn được lên sóng một phần thì phải chấp nhận cắt xuống còn 40 tập.

Thông tin này tạo nên làn sóng tranh cãi của khán giả. Đa phần khán giả đều cho rằng việc chia 2 phần cách nhau quá xa sẽ làm giảm nhiệt hot của bộ phim. Đồng thời sẽ ảnh hưởng đến mood xem phim của khán giả vì khi kết thúc tập ở tình tiết gay cấn thì phải đợi 3 tháng sau mới được xem diễn tiếp của bộ phim. Tuy nhiên, một số khác thì cho rằng thà công chiếu 2 phần cách nhau thì sẽ thưởng thức được trọn vẹn bộ phim không bị cắt xén số tập. Vì trước đây có nhiều dự án để được lên sóng liền mạch trong một phần đã chấp nhận cắt bớt số tập khiến nhiều phân cảnh gây nhiều tranh cãi vì bị mất tính logic, không truyền tải được hết ý đồ của bộ phim.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Văn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.