Dương Tử lộ bằng chứng hẹn hò với sao nam 'kém tuổi' của TFBOYS khiến dân tình xôn xao

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ bằng chứng cho thấy Dương Tử và Vương Tử Khải đang ngầm yêu đương. Theo đó, trong hình ảnh được đăng tải mới đây, Dương Tử diện trang phục vô cùng trẻ trung năng động với áo khoác da đen phối quần jeans sáng màu. Điều đáng nói là cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải cũng mặc một kiểu áo khoác tương tự ‘đàn chị’.

Sau khi chia tay với Tần Tuấn Kiệt vào năm 2018, Dương Tử không ít lần vướng hẹn hò với nhiều sao nam nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ, đặc biệt là những nam diễn viên từng hợp tác với nàng tiểu hoa.

Đây không phải lần đầu tiên, cặp đôi này vướng tin đồn hẹn hò. Sau khi cùng nhau tham gia chương trình "Nhà Hàng Trung Hoa" mùa 3, cả hai đã trở nên vô cùng thân thiết. Theo đó, team qua đường từng bắt gặp 2 người cùng đi karaoke tới tận 3 giờ sáng mới về.

Không chỉ vậy, thời điểm đó, họ cũng đưa ra nhiều bằng chứng khẳng định Dương Tử và Vương Tuấn Khải thật sự đang ở bên nhau. Cụ thể, cặp đôi từng bị phát hiện đăng bài chúc mừng năm mới vào cùng 1 khoảng thời gian, họ cũng chụp cảnh và đăng những status có nội dung tương đồng. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ im lặng trước tin đồn này.

Nhiều fan hâm mộ vô cùng bức xúc vì việc trùng hợp mặc cùng kiểu áo của 2 diễn viên không hiếm xảy ra. Họ cho rằng bức hình của Dương Tử đăng tải có thể đã được chụp từ rất lâu về trước. Vì vậy, "hint hẹn hò" này hoàn toàn là vô căn cứ, chỉ là sự suy đoán, gắn ghép của cư dân mạng.

Việc là ngôi sao nổi tiếng khiến Dương Tử không ít lần bị vướng tin đồn hẹn hò. Gần đây nhất, cô nàng bị vướng tin đồn hẹn hò với Lưu Học Nghĩa. Theo đó, team qua đường phát hiện Lưu Học Nghĩa đã ghé qua nhà Dương Tử vào sáng sớm và cả hai còn từng ăn chung một miếng bánh ngọt.

Thời điểm đó, Dương Tử cũng lên tiếng giải thích: “Tôi và Lưu Học Nghĩa là bạn bè tốt hơn 10 năm, sinh nhật cậu ấy là một nhóm bạn cùng nhau chúc mừng, chắc là khoảng 8 giờ hơn vì hôm sau còn phải quay phim nên 11 giờ giải tán.

Bánh ngọt là mỗi người tự ăn phần của mình, không phải cùng ăn. Bánh ngọt cậu ấy đưa qua là đang hỏi tôi có phải vị này khó ăn không, tôi bảo phải, không có chuyện đút cho tôi ăn. Vốn dĩ là một buổi sinh nhật tụ họp bạn bè đơn giản, không muốn phức tạp thêm. Dừng ở đây thôi, tiếp tục quay phim thôi nào”.

Không riêng Dương Tử, phía Lưu Học Nghĩa cũng đăng Weibo phản hồi việc hẹn hò: “Mọi người đến mừng sinh nhật với tôi mà cũng có thể tạo thành sự việc thế này, không có chuyện đút bánh ngọt, bánh ngọt bé như thế tôi một miếng là có thể ăn hết rồi, lần sau mua bánh ngọt vẫn là nên mua cả cái thì ăn ngon hơn”.