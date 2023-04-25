Vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, Dương Tử sắp sửa thành đôi với 'đàn em' Hứa Khải, netizen nhất quyết ngăn cản

Sao quốc tế 25/04/2023 10:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử và Hứa Khải chuẩn bị thành đôi trong dự án Thừa Hoan Ký, netizen nhất quyết phản đối.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám Thừa Hoan Ký dự kiến khai máy vào giữa tháng 5 tới. Theo đó, nam nữ chính đang được thảo luận nhắm tới Dương TửHứa Khải.

Vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, Dương Tử sắp sửa thành đôi với 'đàn em' Hứa Khải, netizen nhất quyết ngăn cản - Ảnh 1

Được biết, tin đồn cả hai hợp tác trong dự án này từng được lan truyền trước đó. Thời điểm nổ ra tin đồn, cặp đôi nhận ‘bão’ phản đối của netizen vì nhan sắc của Dương Tử lẫn phiên vị của cô nàng và Hứa Khải. Theo đó, Dương Tử vừa hoàn thành bộ phim Muốn Mãi Mãi Yêu đóng chính cùng Phạm Thừa Thừa. Thời điểm khởi quay đến nay, cô nàng và ‘đàn em’ nhận về sự thất vọng khi nhan sắc Dương Tử trông khá đứng tuổi so với đàn em. Chính vì thế, việc hợp tác tiếp tục với nam chính Hứa Khải bị dân tình chỉ trích.

Vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, Dương Tử sắp sửa thành đôi với 'đàn em' Hứa Khải, netizen nhất quyết ngăn cản - Ảnh 2

Về phía fan Hứa Khả cũng phản đối kịch liệt trước thông tin này. Theo đó, họ không muốn thần tượng của mình đảm nhận vai nam chính nhưng vai trò chẳng khác gì làm nền cho nữ chính. Được biết, diễn xuất của Hứa Khải từng nhiều lần bị chê diễn xuất kém, đơ, một màu và không có khả năng gánh phim. Chính vì thế, nếu tin đồn trên là thật thì anh chàng sẽ hiển nhiên ở vị trí phiên 2 xếp sau Dương Tử.

Vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, Dương Tử sắp sửa thành đôi với 'đàn em' Hứa Khải, netizen nhất quyết ngăn cản - Ảnh 3

Thừa Hoan Ký là bộ phim truyền hình do Tencent kết hợp với công ty Hoa Sách Ảnh Thị đầu tư sản xuất. Kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Nội dung kể về câu chuyện của nữ chính Mạch Thừa Hoan. Cô là một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước, từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, tính cách rất ưu tú. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thuận lợi vào làm việc ở cơ quan nhà nước và có một người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả.

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Theo quy định mới của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (Quảng Điện) về thời lượng lên sóng của một bộ phim, Trường Tương Tư của Dương Tử có số lượng 70 tập sẽ bị cắt ra thành 2 phần, mỗi phần lên sóng cách nhau 3 tháng.

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Từ khóa:   Dương Tử Hứa Khải Thừa Hoan Ký sao hoa ngữ cbiz

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