Dương Tử và Tiêu Chiến chuẩn bị 'nối lại tình xưa' sau thời gian dài xa cách?

Sao quốc tế 25/04/2023 16:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử và Tiêu Chiến chuẩn bị 'nối lại tình xưa' sau chuyện tình ngọt ngào của Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn.

Tiêu ChiếnDương Tử là hai đỉnh lưu hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Từng hợp tác ăn ý, bùng nổ chemistry trong Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn nên cặp đôi luôn được dân tình ủng hộ và đồng loạt ‘đẩy thuyền’ tái hợp trong dự án mới.

Dương Tử và Tiêu Chiến chuẩn bị 'nối lại tình xưa' sau thời gian dài xa cách? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử và Tiêu Chiến chuẩn bị tái hợp trong dự án Hạ Chí Năm Thứ 11. Theo đó, nhân vật nam chính Yến Tư Thời được miêu tả là có tam quan chính trực, tôn trọng nữ giới. Còn nữ chính Hạ Ly một cô gái dũng cảm, dịu dàng và mạnh mẽ.

Dương Tử và Tiêu Chiến chuẩn bị 'nối lại tình xưa' sau thời gian dài xa cách? - Ảnh 2

Giữa lúc dân tình đang vui mừng trước màn tái hợp này thì fan của Dương Tử bất ngờ lên tiếng phản bác tin đồn này. Mặc dù vậy, tin đồn này vẫn nhanh chóng chiếm thứ hạng cao trên bảng hot search (bảng chung và bảng giải trí).

Dương Tử và Tiêu Chiến chuẩn bị 'nối lại tình xưa' sau thời gian dài xa cách? - Ảnh 3

Được biết, thời điểm này, Dương Tử vừa hoàn thành xong dự án Muốn Mãi Mãi Yêu đóng chính cùng Phạm Thừa Thừa và đang trong thời gian thư giãn nghỉ ngơi. Có nhiều tin đồn phim ảnh có cô nàng tham gia nhưng vẫn chưa chốt được tin chính thức. Còn Tiêu Chiến thì có thông tin sắp sửa sang điện ảnh nên khả năng tái hợp của cặp đôi khó có khả năng xảy ra.

Dương Tử và Tiêu Chiến chuẩn bị 'nối lại tình xưa' sau thời gian dài xa cách? - Ảnh 4

Bên cạnh đó, có nguồn thông tin 2 dự án Ngọc Cốt Dao và Vùng Biển Trong Mơ của Tiêu Chiến và phần thượng Trường Tương Tư của Dương Tử sẽ lên sóng vào tháng 5 tới. Nếu những thông tin này chốt chính thức có khả năng cặp đôi không ‘nối lại tình xưa’ mà sẽ đối đầu nhau trên cuộc chiến phim ảnh.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử và Hứa Khải chuẩn bị thành đôi trong dự án Thừa Hoan Ký, netizen nhất quyết phản đối.

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