Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm, nối tiếp 'duyên nợ' với Dương Tử trong Thanh Trâm Hành?

Thanh Trâm Hành từng là một trong những dự án cổ trang thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của 2 lưu lượng nổi tiếng thời điểm đang ghi hình là Dương Tử và Ngô Diệc Phàm.

Tuy nhiên, sau khi Ngô Diệc Phàm bị phong sát, hàng loạt những tác phẩm có tên của anh đều bị réo gọi. Điển hình là Thanh Trâm Hành đã nhanh chóng lọt vào danh sách đen có nguy cơ bị ‘đắp chiếu’. Có nhiều thông tin, bộ phim đang tìm cách để kiếm cơ hội phát sóng trở lại sau scandal của Ngô Diệc Phàm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Thanh Trâm Hành đang được ghi hình lại. Theo đó, Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm trong những cảnh quay trong phim này và sánh đôi cùng Dương Tử.

Nếu thông tin này là sự thật, Lâm Canh Tân sẽ đến trường quay thực hiện lại toàn bộ cảnh quay của Ngô Diệc Phàm và Dương Tử. Đồng thời các diễn viên trong bộ phim cũng bắt buộc phải đến phim trường để phối hợp cùng nam diễn viên hoàn thành những cảnh quay tốt nhất có thể.

Ngay khi nhận được thông tin Lâm Canh Tân thay thế Ngô Diệc Phàm trong Trường Ca Hành đã nhận về làn sóng trái chiều của cộng đồng mạng. Được biết, Lâm Canh Tân có sự nghiệp đang lên nhất là khi vừa hoàn thành xong bộ phim Dữ Phượng Hành cùng Triệu Lệ Dĩnh nên sẽ có nhiều cơ hội tài nguyên phim tốt.

Trong khi đó, Thanh Trâm Hành là dự án vướng ‘vía đen’ bị đắp chiếu đã lâu vì scandal của nam chính, việc ‘liều mình’ thay thế Ngô Diệc Phàm trong dự án này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng sau này của Lâm Canh Tân.