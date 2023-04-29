Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm, nối tiếp 'duyên nợ' với Dương Tử trong Thanh Trâm Hành?

Sao quốc tế 29/04/2023 17:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm trong những cảnh quay trong phim Thanh Trâm Hành và sánh đôi cùng Dương Tử.

Thanh Trâm Hành từng là một trong những dự án cổ trang thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của 2 lưu lượng nổi tiếng thời điểm đang ghi hình là Dương Tử và Ngô Diệc Phàm.

Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm, nối tiếp 'duyên nợ' với Dương Tử trong Thanh Trâm Hành? - Ảnh 1

Tuy nhiên, sau khi Ngô Diệc Phàm bị phong sát, hàng loạt những tác phẩm có tên của anh đều bị réo gọi. Điển hình là Thanh Trâm Hành đã nhanh chóng lọt vào danh sách đen có nguy cơ bị ‘đắp chiếu’. Có nhiều thông tin, bộ phim đang tìm cách để kiếm cơ hội phát sóng trở lại sau scandal của Ngô Diệc Phàm.

Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm, nối tiếp 'duyên nợ' với Dương Tử trong Thanh Trâm Hành? - Ảnh 2

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Thanh Trâm Hành đang được ghi hình lại. Theo đó, Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm trong những cảnh quay trong phim này và sánh đôi cùng Dương Tử.

Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm, nối tiếp 'duyên nợ' với Dương Tử trong Thanh Trâm Hành? - Ảnh 3Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm, nối tiếp 'duyên nợ' với Dương Tử trong Thanh Trâm Hành? - Ảnh 4

Nếu thông tin này là sự thật, Lâm Canh Tân sẽ đến trường quay thực hiện lại toàn bộ cảnh quay của Ngô Diệc Phàm và Dương Tử. Đồng thời các diễn viên trong bộ phim cũng bắt buộc phải đến phim trường để phối hợp cùng nam diễn viên hoàn thành những cảnh quay tốt nhất có thể.

Ngay khi nhận được thông tin Lâm Canh Tân thay thế Ngô Diệc Phàm trong Trường Ca Hành đã nhận về làn sóng trái chiều của cộng đồng mạng. Được biết, Lâm Canh Tân có sự nghiệp đang lên nhất là khi vừa hoàn thành xong bộ phim Dữ Phượng Hành cùng Triệu Lệ Dĩnh nên sẽ có nhiều cơ hội tài nguyên phim tốt.

Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm, nối tiếp 'duyên nợ' với Dương Tử trong Thanh Trâm Hành? - Ảnh 5

Trong khi đó, Thanh Trâm Hành là dự án vướng ‘vía đen’ bị đắp chiếu đã lâu vì scandal của nam chính, việc ‘liều mình’ thay thế Ngô Diệc Phàm trong dự án này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng sau này của Lâm Canh Tân.

Netizen chỉ trích Lâm Canh Tân vì một phát ngôn gây sốc liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh sau màn tái hợp trong Dữ Phượng Hành?

Netizen chỉ trích Lâm Canh Tân vì một phát ngôn gây sốc liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh sau màn tái hợp trong Dữ Phượng Hành?

Dự án cổ trang Dữ Phượng Hành do Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đóng máy đã lâu nên dân tình luôn mong ngóng thời điểm lên sóng chính thức của bộ phim. Tuy nhiên, mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Lâm Canh Tân bị netizen chỉ trích vì một phát ngôn gây sốc liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Canh Tân Dương Tử Thanh Trâm Hành sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Netizen chỉ trích Lâm Canh Tân vì một phát ngôn gây sốc liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh sau màn tái hợp trong Dữ Phượng Hành?

Netizen chỉ trích Lâm Canh Tân vì một phát ngôn gây sốc liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh sau màn tái hợp trong Dữ Phượng Hành?

Dữ Phượng Hành tung poster Triệu Lệ Dĩnh cùng Lâm Canh Tân vào đúng dịp Valentine, tưởng ngọt ngào nhưng hóa ra lạ lắm?

Dữ Phượng Hành tung poster Triệu Lệ Dĩnh cùng Lâm Canh Tân vào đúng dịp Valentine, tưởng ngọt ngào nhưng hóa ra lạ lắm?

Không phải Lâm Canh Tân - Tống Dật, Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh xác nhận nên duyên trong dự án cổ trang Khom Lưng

Không phải Lâm Canh Tân - Tống Dật, Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh xác nhận nên duyên trong dự án cổ trang Khom Lưng

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ tung teaser nhân dịp kỉ niệm 10 năm VIP Tencent

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ tung teaser nhân dịp kỉ niệm 10 năm VIP Tencent

Sau màn hợp tác trong Dữ Phượng Hành, lộ ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đi ăn cùng nhau, có cả người nhà 'đàng gái'

Sau màn hợp tác trong Dữ Phượng Hành, lộ ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đi ăn cùng nhau, có cả người nhà 'đàng gái'

Chưa có lịch lên sóng, Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn lập được một thành tích đáng mong đợi

Chưa có lịch lên sóng, Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn lập được một thành tích đáng mong đợi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê