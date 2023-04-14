Netizen chỉ trích Lâm Canh Tân vì một phát ngôn gây sốc liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh sau màn tái hợp trong Dữ Phượng Hành?

Sao quốc tế 14/04/2023 10:05

Dự án cổ trang Dữ Phượng Hành do Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đóng máy đã lâu nên dân tình luôn mong ngóng thời điểm lên sóng chính thức của bộ phim. Tuy nhiên, mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Lâm Canh Tân bị netizen chỉ trích vì một phát ngôn gây sốc liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh.

Dự án cổ trang Dữ Phượng Hành do Lâm Canh TânTriệu Lệ Dĩnh đóng máy đã lâu nên dân tình luôn mong ngóng thời điểm lên sóng chính thức của bộ phim. Được biết, dự án đánh dấu màn tái hợp sau 6 năm Sở Kiều Truyện của cặp đôi nên càng nhân đôi sự hóng chờ của khán giả.

Netizen chỉ trích Lâm Canh Tân vì một phát ngôn gây sốc liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh sau màn tái hợp trong Dữ Phượng Hành? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn phỏng vấn của Lâm Canh Tân liên quan đến dự án Dữ Phượng Hành. Theo đó, câu hỏi được đặt ra bảo nam thần hãy dùng một câu ngắn gọn để giới thiệu bộ phim Dữ Phượng Hành. Ngay lập thức, Lâm Canh Tân liền đáp lại rằng: “Một bộ cổ trang trung niên thần tượng”.

Netizen chỉ trích Lâm Canh Tân vì một phát ngôn gây sốc liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh sau màn tái hợp trong Dữ Phượng Hành? - Ảnh 2

Câu trả lời của Lâm Canh Tân gây nhiều luồng ý kiến khác nhau của khán giả. Một số cho rằng anh chàng khá vui vẻ, hài hước trong câu trả lời của mình vì vốn dĩ cả anh và Triệu Lệ Dĩnh đang ở độ tuổi U40. Tuy nhiên, một số khác thì phản ứng gay gắt cho rằng anh chàng có ý mỉa mai Triệu Lệ Dĩnh ‘có tuổi’. Ý kiến này được phần đông cho là phản ứng thái quá vì nghe qua đã biết đây chỉ là câu nói đùa vui của Lâm Canh Tân chỉ không có ý gì chê bai Triệu Lệ Dĩnh.

Netizen chỉ trích Lâm Canh Tân vì một phát ngôn gây sốc liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh sau màn tái hợp trong Dữ Phượng Hành? - Ảnh 3

Trước đó, cũng trong buổi phỏng vấn này, Lâm Canh Tân cũng tiết lộ dự án Dữ Phượng Hành có thể sẽ ra mắt khán giả vào mùa đông năm nay. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng đều khiến dân tình ‘đứng ngồi không yên’ bật ‘chế độ’ mong ngóng.

Được biết, Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Netizen chỉ trích Lâm Canh Tân vì một phát ngôn gây sốc liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh sau màn tái hợp trong Dữ Phượng Hành? - Ảnh 4

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

 

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