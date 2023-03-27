Triệu Lệ Dĩnh khiến các nàng tiểu hoa cùng lứa 85 'e dè' trước một điều dù không tham gia Đêm hội Weibo 2023?

Sao quốc tế 27/03/2023 16:03

Việc cái tên hàng đầu lứa tiểu hoa đán Triệu Lệ Dĩnh không tham dự khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh vẫn có được một điều khiến các nàng tiểu hoa cùng lứa 85 khác phải 'e dè'.

Dù là sự kiện hot nhất đầu năm 2023, quy tụ hơn nửa giới giải trí Trung Quốc nhưng Đêm hội Weibo vẫn khó trọn vẹn khi vắng mặt nhiều cái tên đình đám. Trong số đó, việc cái tên hàng đầu lứa tiểu hoa đán Triệu Lệ Dĩnh không tham dự khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Triệu Lệ Dĩnh khiến các nàng tiểu hoa cùng lứa 85 'e dè' trước một điều dù không tham gia Đêm hội Weibo 2023? - Ảnh 1

Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh đã chủ động tuyên bố không tham dự Đêm hội Weibo vì bận rộn lịch trình. Nữ diễn viên đang ghi hình cho nhiều dự án, từ phim cổ trang Dữ Phượng Hành đến sự trở lại điện ảnh trong Hổ Lang Chi Lộ.

Triệu Lệ Dĩnh khiến các nàng tiểu hoa cùng lứa 85 'e dè' trước một điều dù không tham gia Đêm hội Weibo 2023? - Ảnh 2

Tuy nhiên, dù không tham gia Đêm hội Weibo năm nay nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn gặt hái được thành tựu đáng nể trong sự nghiệp khiến các nàng tiểu hoa cùng lứa 85 khác phải 'e dè'. Theo đó, hai bộ phim Gió Thổi Bán Hạ và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của nàng tiểu hoa đã giành được giành giải Phim truyền hình dài tập của năm.

Triệu Lệ Dĩnh khiến các nàng tiểu hoa cùng lứa 85 'e dè' trước một điều dù không tham gia Đêm hội Weibo 2023? - Ảnh 3Triệu Lệ Dĩnh khiến các nàng tiểu hoa cùng lứa 85 'e dè' trước một điều dù không tham gia Đêm hội Weibo 2023? - Ảnh 4

Được biết, đây là hai dự án chính kịch đánh dấu sự chuyển hình trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh như đã có một màn thay đổi hình tượng bất ngờ khi 'lột bỏ' những nét dịu dàng của mình trước đây để vào một vai diễn gai góc, cá tính và mạnh mẽ hơn.

Triệu Lệ Dĩnh khiến các nàng tiểu hoa cùng lứa 85 'e dè' trước một điều dù không tham gia Đêm hội Weibo 2023? - Ảnh 5

Sau 14 năm lăn lộn trong nghề càng chứng minh cho mọi người thấy Triệu Lệ Dĩnh không chỉ có vậy. Sau khi tích lũy đủ nhân khí và kinh nghiệm, cô nàng đã có những bước chuyển mình thành công trên con đường tiến vào hàng ngũ diễn viên thực lực.

 

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