Địch Lệ Nhiệt sắp hẹn hò với 'chồng cũ' Triệu Lệ Dĩnh, netizen phản đối kịch liệt vì một điều?

Sao quốc tế 17/03/2023 15:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án có đề tài hình sự, phá án sẽ do Địch Lệ Nhiệt Ba và 'chồng cũ' Triệu Lệ Dĩnh đóng chính nhưng bị netizen kịch liệt phản đối.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lợi Kiếm Hoa Hồng sẽ do Địch Lệ Nhiệt BaPhùng Thiệu Phong đóng chính. Bộ phim có đề tài hình sự, phá án do đạo diễn Tô Vạn Thông cầm trịch. Tô Vạn Thông là người từng là đạo diễn của những dự án TVB nổi tiếng như: Hồ Sơ Trinh Sát, Sứ Đồ Hành Giả, Cảnh Sát Thép,…

Địch Lệ Nhiệt sắp hẹn hò với 'chồng cũ' Triệu Lệ Dĩnh, netizen phản đối kịch liệt vì một điều? - Ảnh 1

Thông tin này nhận về sự phản đối gây gắt của cộng đồng mạng. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba và Phùng Thiệu Phong trong dự án lần này ra sao nhưng cách biệt tuổi tác lẫn ngoại hình của cặp đôi này khó tạo được chemistry trên phim.

Được biết, nếu nhận lời mời tham gia dự án này thì xem như đây là bước chuyển hình ngoạn mục trong sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba. Lợi Kiếm Hoa Hồng có nội dung kể về nữ chính Hoa Nghiên là một nữ cảnh sát có mong muốn tham gia vào đội chống ma túy hòng tìm ra chân tướng đằng sau cái chết của bạn trai. Xuyên suốt quá trình làm việc, Hoa Nghiên đã biểu hiện rất xuất sắc, từ đó được giao nhiệm vụ phòng chống buôn người.

Địch Lệ Nhiệt sắp hẹn hò với 'chồng cũ' Triệu Lệ Dĩnh, netizen phản đối kịch liệt vì một điều? - Ảnh 2

Về tạo hình lẫn tính cách của nữ chính Hoa Nghiên, nhân vật này sẽ dựa vào những suy luận tỉ mỉ, khả năng phán đoán chính xác và hành động liều lĩnh để khám phá ra sự thật gây sốc sau mỗi vụ án, từ đó khiến các đồng nghiệp trước đó từng tỏ thái độ hoài nghi phải thán phục.

Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'sao quả tạ' chiếu mệnh trước thềm lên sóng

Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'sao quả tạ' chiếu mệnh trước thềm lên sóng

Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ đóng chính sẽ lên sóng vào giữa tháng 3. Tuy nhiên, mới đây, có thông tin bộ phim này bị 'sao quả tạ' chiếu mệnh trước thềm lên sóng.

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