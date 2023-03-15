Rộ ảnh mới vào nghề chưa từng tiết lộ của Triệu Lệ Dĩnh, có gì mà netizen chê lên chê xuống?

Sao quốc tế 15/03/2023 15:22

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh thuở mới vào nghề nhưng bị netizen bật chế độ 'chê mạnh'.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh thuở mới vào nghề. Theo đó, hình ảnh này lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng chê cô nàng ‘phèn’, ‘ố dề’ với kiểu trang điểm mắt, môi đậm. Tuy nhiên, một số khác cho rằng đây là tạo hình của một vở kịch và cô nàng chỉ để phục vụ cho công việc.

Rộ ảnh mới vào nghề chưa từng tiết lộ của Triệu Lệ Dĩnh, có gì mà netizen chê lên chê xuống? - Ảnh 1

Được biết, thuở mới bước chân vào showbiz, Triệu Lệ Dĩnh mộc mạc và giản dị. Ngày ấy, nữ diễn viên gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung, rạng ngời sức sống. Làn da căng mịn cùng gương mặt tròn trịa, 2 má phúng phính càng khiến Triệu Lệ Dĩnh trở nên đáng yêu.

Rộ ảnh mới vào nghề chưa từng tiết lộ của Triệu Lệ Dĩnh, có gì mà netizen chê lên chê xuống? - Ảnh 2Rộ ảnh mới vào nghề chưa từng tiết lộ của Triệu Lệ Dĩnh, có gì mà netizen chê lên chê xuống? - Ảnh 3Rộ ảnh mới vào nghề chưa từng tiết lộ của Triệu Lệ Dĩnh, có gì mà netizen chê lên chê xuống? - Ảnh 4

So với trước đây, Triệu Lệ Dĩnh của hiện tại vẫn được khán giả yêu thích bởi vẻ ngoài trẻ trung, đáng yêu. Tuy nhiên, người đẹp này cũng nhiều lần khiến dân tình bất ngờ khi đổi sang phong cách mặn mà, và không kém phần quyến rũ.

Rộ ảnh mới vào nghề chưa từng tiết lộ của Triệu Lệ Dĩnh, có gì mà netizen chê lên chê xuống? - Ảnh 5

Rộ ảnh mới vào nghề chưa từng tiết lộ của Triệu Lệ Dĩnh, có gì mà netizen chê lên chê xuống? - Ảnh 6

Con đường tham gia làng giải trí của Triệu Lệ Dĩnh không trải đầy hoa hồng như nhiều đồng nghiệp. Xuất thân từ vùng quê nghèo, lại không có "kim chủ chống lưng", một mình Triệu Lệ Dĩnh tự bươn chải, lăn lộn trong Cbiz để tìm chỗ đứng. Cuối cùng sau 15 năm hoạt động, người đẹp họ Triệu vươn lên, trở thành ngôi sao hạng A của showbiz xứ Trung.

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