Rộ ảnh mới vào nghề chưa từng tiết lộ của Triệu Lệ Dĩnh, có gì mà netizen chê lên chê xuống?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh thuở mới vào nghề. Theo đó, hình ảnh này lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng chê cô nàng ‘phèn’, ‘ố dề’ với kiểu trang điểm mắt, môi đậm. Tuy nhiên, một số khác cho rằng đây là tạo hình của một vở kịch và cô nàng chỉ để phục vụ cho công việc.

Được biết, thuở mới bước chân vào showbiz, Triệu Lệ Dĩnh mộc mạc và giản dị. Ngày ấy, nữ diễn viên gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung, rạng ngời sức sống. Làn da căng mịn cùng gương mặt tròn trịa, 2 má phúng phính càng khiến Triệu Lệ Dĩnh trở nên đáng yêu.

So với trước đây, Triệu Lệ Dĩnh của hiện tại vẫn được khán giả yêu thích bởi vẻ ngoài trẻ trung, đáng yêu. Tuy nhiên, người đẹp này cũng nhiều lần khiến dân tình bất ngờ khi đổi sang phong cách mặn mà, và không kém phần quyến rũ.

Con đường tham gia làng giải trí của Triệu Lệ Dĩnh không trải đầy hoa hồng như nhiều đồng nghiệp. Xuất thân từ vùng quê nghèo, lại không có "kim chủ chống lưng", một mình Triệu Lệ Dĩnh tự bươn chải, lăn lộn trong Cbiz để tìm chỗ đứng. Cuối cùng sau 15 năm hoạt động, người đẹp họ Triệu vươn lên, trở thành ngôi sao hạng A của showbiz xứ Trung.