Đoàn phim Dữ Phượng Hành xả loạt ảnh của Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt ảnh của nhân vật Thẩm Ly của Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'.

Dữ Phượng Hành đánh dấu màn tái hợp sau 6 năm của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh với cuộc tình dang dở trong Sở Kiểu Truyện. Chính vì thế, mọi hình ảnh mới nhất liên quan đến bộ phim luôn được công chúng quan tâm. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt ảnh của nhân vật Thẩm Ly của Triệu Lệ Dĩnh do một blogger xả ảnh. Theo đó, nhiều fan hâm mộ không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp thanh thoát nhưng không kém phần thần thái của cô nàng. Không những thế, phần đông khán giả đều hối thúc dự án nhanh chóng lên sóng để giải tỏa nỗi ‘ấm ức’ vì cái kết ‘đoãn hậu’ cho cuộc tình của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh trong Sở Kiều Truyện trước đó.

Được biết, gần đây, trong một cuộc phỏng vấn, nam chính Lâm Canh Tân tiết lộ dự án Dữ Phượng Hành có thể sẽ ra mắt khán giả vào mùa Đông năm nay. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng đều khiến dân tình ‘đứng ngồi không yên’ bật ‘chế độ’ mong ngóng.

Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

'Kỳ phùng địch thủ' trong sự nghiệp phim ảnh nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch vẫn có sở hữu một điểm chung không ngờ Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng là mỹ nhân 8X nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Là 'kỳ phùng địch thủ' với nhau trong sự nghiệp phim ảnh nhưng cả hai vẫn sở hữu một điểm chung không ngờ.

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