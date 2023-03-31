Rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đang hẹn hò với người ngoài ngành nhưng được fan hâm mộ minh oan nhờ một điều?

Từ khi bước chân vào nghiệp diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh vô cùng kín tiếng về chuyện tình cảm của bản thân. Sau ly hôn Phùng Thiệu Phong , Triệu Lệ Dĩnh chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp, chưa có rục rịch hẹn hò với người mới.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh hiện đang có người yêu ngoài ngành và cả hai thường xuyên gặp mặt. Không những tình cảm đang tiến triển rất tốt mà cô nàng còn sẵn sàng bỏ tiền đầu tư cho anh ta mở công ty.

Tin đồn này đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng. Một số cư dân mạng cho rằng kể từ sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đặt hết tâm huyết cho sự nghiệp, liên tục có mặt ở phim trường nên không thể nào có thời gian trống cho việc hẹn hò.

Trong những năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp nắm giữ vị trí hàng đầu trong nhóm nghệ sĩ nữ có sức hút về thương hiệu tại Trung Quốc. Ngoài quay quảng cáo, đóng phim, cô hiện là khách mời của nhiều chương trình có tiếng trong nước. Được biết hiện tại cô nàng đang trên phim trường của dự án điện ảnh Hổ Lang Chi Lộ. Đây là tác phẩm đánh dấu bước tiến lớn của Triệu Lệ Dĩnh trên màn ảnh rộng.

Nói về những tin đồn hẹn hò với người ngoài ngành, trước khi kết hôn với Phùng Thiệu Phong, vào năm 2016, Triệu Lệ Dĩnh từng vướng tin đồn hẹn hò với Vương Hạo, doanh nhân có tiếng trong giới thời trang còn là người đàn ông đã có vợ.

Theo đó, cô nàng lộ chuyện hẹn hò với Vương Hạo sau khi ảnh đi du lịch của hai người bị phát tán. Một nhân chứng có mặt tại hiện trường còn nghe mẹ Vương Hạo gọi cô là con dâu thân thiết. Tuy nhiên, thời điểm đó, phía cả hai đã giữ im lặng trước tin đồn này.