'Kỳ phùng địch thủ' trong sự nghiệp phim ảnh nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch vẫn có sở hữu một điểm chung không ngờ

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh ly hôn với Phùng Thiệu Phong, con trai chung của cả hai sống cùng ông bà nội và Phùng Thiệu Phong. Triệu Lệ Dĩnh không nuôi con nhưng thỉnh thoảng vẫn về nhà chồng cũ thăm nom con trai, giúp cậu bé sớm vượt qua giai đoạn thiếu hơi ấm cha mẹ vì cả hai chia tay.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng là mỹ nhân 8X nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai đều có sự nghiệp ổn định, có lượng fan đông đảo, sở hữu nhan sắc cuốn hút và đều gặp sóng gió hôn nhân.

Tương tự Triệu Lệ Dĩnh, sau ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch cũng không lựa chọn nuôi con mà nhường việc chăm sóc con gái cho gia đình chồng. Con gái Dương Mịch đang sống tại Hồng Kông cùng ông bà nội và Lưu Khải Uy trong khi nữ diễn viên làm việc tại Trung Quốc đại lục.

Sau ly hôn, cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều thăng tiến đáng nể trong sự nghiệp, danh tiếng vượt qua chồng cũ. Họ được ngợi ca là những phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh vực dậy sau sóng gió hôn nhân. Tuy nhiên, việc cả hai người phụ nữ xinh đẹp của làng giải trí Hoa ngữ đều lựa chọn không nuôi con sau ly hôn khiến công chúng bàn tán.

Dương Mịch không giành quyền nuôi con gái là vì cô muốn tập trung cho sự nghiệp và muốn con gái có cuộc sống ổn định. Nhiều người tỏ ra thương cảm cho con gái Dương Mịch, vì thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ, lại không được gặp ông bà ngoại mà chỉ được bố và ông bà nội chăm sóc.

Sau khi sinh con gái được 4 tháng, Dương Mịch đã quay lại với làng giải trí. Ngay từ khi chưa ly hôn, cô vẫn sống chủ yếu xa nhà và nhường quyền gần gũi, chăm sóc con gái cho bố mẹ chồng cũ. Nữ diễn viên không thường về thăm con gái khiến dư luận xì xào và chê trách sự vô tâm của nữ diễn viên.

Còn Triệu Lệ Dĩnh từng lên tiếng giải thích việc cô không nuôi con là do điều kiện kinh tế. Trong một chương trình, nàng tiểu hoa cho biết, cô cần thêm thời gian để chữa trị vết thương lòng. Nói về việc nhường quyền nuôi con cho chồng cũ, cô nói: "Vì kinh tế của anh ấy tốt hơn tôi".

Dù không trực tiếp giành quyền nuôi con, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chủ động cắt giảm công việc, thường xuyên đi lại giữa Bắc Kinh (Trung Quốc) và Thượng Hải (Trung Quốc) để chăm sóc, gần gũi con trai. Nhiều lần, truyền thông bắt gặp nữ diễn viên đưa con trai đi chơi và hai mẹ con rất gần gũi, thân mật.

Mối quan hệ giữa gia đình nhà chồng cũ với hai nữ diễn viên cũng khác biệt. Trong khi gia đình Lưu Khải Uy từ chối chia sẻ hay nhắc đến Dương Mịch thì gia đình Phùng Thiệu Phong vẫn dành lời khen ngợi, có quan hệ thân tình với nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh.

Bên cạnh đó, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh còn có chung quan điểm khi nuôi dạy con cái. Cả hai đều rất tôn trọng quyền riêng tư của con, đặc biệt không bao giờ muốn phơi bày cuộc sống của con mình để thu hút sự chú ý. Với Dương Mịch, cô cho rằng truyền thông có thể quay chụp, viết bài về mình thế nào cũng được. Nhưng với con gái mình thì không.

Vì giấu con rất kỹ, nên những khoảnh khắc bên con của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều rất hiếm hoi. Với Triệu Lệ Dĩnh thì dễ dàng hơn, bởi dù sao cả 2 đều ở đại lục. Có lần, con trai đã đến tận phim trường thăm Triệu Lệ Dĩnh, nhưng cả 2 mẹ con đều không để lộ bất cứ hình ảnh nào cho báo giới. Duy nhất khoảnh khắc nữ diễn viên ra đón con trai thì cánh săn ảnh chụp được vài bức hình. Nhưng lúc này, con trai Triệu Lệ Dĩnh đều được mặc đồ che kín mít, có muốn soi cũng rất khó.