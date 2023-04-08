Lộ nhan sắc thật của 'tình cũ màn ảnh' Triệu Lệ Dĩnh qua cam thường sau khi đóng máy Dữ Phượng Hành, liệu có còn tăng cân 'mức báo động' như trước?

Sau khi dự án cổ trang Dữ Phượng Hành vừa đóng máy, nam chính Lâm Canh Tân đã dành thời gian nghỉ ngơi và có các chuyến du lịch thư giãn. Mới đây, mạng xã hội lan truyền ảnh leak nam diễn viên có mặt tại đảo Phuket, Thái Lan để nghỉ dưỡng cùng nhân viên trong đoàn đội của mình.

Đáng chú ý, dù chỉ là ảnh leak nhưng sắc vóc của Lâm Canh Tân được đánh giá cao với nước da trắng, ngũ quan hài hòa cùng body ổn áp. Có thể thấy trạng thái của anh chàng khá vui vẻ. Đáng chú ý khi các fan hâm mộ bắt gặp và xin chụp ảnh cùng, anh chàng khá thân thiện, gần gũi và còn chủ động đứng cạnh người hâm mộ của mình.

Nhiều khán giả dành hết lời khen ngợi dành cho Lâm Canh Tân qua loạt ảnh này so với ngoại hình xuống cấp trước thời điểm quay Dữ Phượng Hành. Được biết, trong thời gian tham gia Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám cùng Đàm Tùng Vận, Lâm Canh Tân để lộ gương mặt bầu bĩnh, ngoại hình tăng cân chóng mặt, không còn bóng dáng mỹ nam cổ trang năm nào.