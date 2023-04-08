Lộ nhan sắc thật của 'tình cũ màn ảnh' Triệu Lệ Dĩnh qua cam thường sau khi đóng máy Dữ Phượng Hành, liệu có còn tăng cân 'mức báo động' như trước?

Sao quốc tế 08/04/2023 11:07

Dự án cổ trang Dữ Phượng Hành vừa đóng máy, 'tình cũ màn ảnh' Triệu Lệ Dĩnh đã gây chú ý khán giả khi lộ nhan sắc thật qua cam thường.

Sau khi dự án cổ trang Dữ Phượng Hành vừa đóng máy, nam chính Lâm Canh Tân đã dành thời gian nghỉ ngơi và có các chuyến du lịch thư giãn. Mới đây, mạng xã hội lan truyền ảnh leak nam diễn viên có mặt tại đảo Phuket, Thái Lan để nghỉ dưỡng cùng nhân viên trong đoàn đội của mình.

Lộ nhan sắc thật của 'tình cũ màn ảnh' Triệu Lệ Dĩnh qua cam thường sau khi đóng máy Dữ Phượng Hành, liệu có còn tăng cân 'mức báo động' như trước? - Ảnh 1

Đáng chú ý, dù chỉ là ảnh leak nhưng sắc vóc của Lâm Canh Tân được đánh giá cao với nước da trắng, ngũ quan hài hòa cùng body ổn áp. Có thể thấy trạng thái của anh chàng khá vui vẻ. Đáng chú ý khi các fan hâm mộ bắt gặp và xin chụp ảnh cùng, anh chàng khá thân thiện, gần gũi và còn chủ động đứng cạnh người hâm mộ của mình.

Nhiều khán giả dành hết lời khen ngợi dành cho Lâm Canh Tân qua loạt ảnh này so với ngoại hình xuống cấp trước thời điểm quay Dữ Phượng Hành. Được biết, trong thời gian tham gia Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám cùng Đàm Tùng Vận, Lâm Canh Tân để lộ gương mặt bầu bĩnh, ngoại hình tăng cân chóng mặt, không còn bóng dáng mỹ nam cổ trang năm nào.

Lộ nhan sắc thật của 'tình cũ màn ảnh' Triệu Lệ Dĩnh qua cam thường sau khi đóng máy Dữ Phượng Hành, liệu có còn tăng cân 'mức báo động' như trước? - Ảnh 2

Mặc dù sau khi bộ phim này đóng máy, anh chàng tích cực giảm cân để có thể tham gia Dữ Phượng Hành cùng Triệu Lệ Dĩnh nhưng vẫn khiến các khán giả lo lắng vì sợ anh chàng sẽ phá hỏng cốt truyện vì nam chính là người có ngoại hình khá gầy. Thậm chí, nhiều người tràn vào kêu gọi “giải cứu Triệu Lệ Dĩnh” vì cho rằng ngoại hình Lâm Canh Tân không xứng đóng cặp với mỹ nhân họ Triệu.

Lộ nhan sắc thật của 'tình cũ màn ảnh' Triệu Lệ Dĩnh qua cam thường sau khi đóng máy Dữ Phượng Hành, liệu có còn tăng cân 'mức báo động' như trước? - Ảnh 3

Tuy nhiên, khi dự án Dữ Phượng Hành hé lộ hình ảnh hậu trường, anh chàng đã đập tan mọi lời dị nghị khi xuất hiện với ngoại hình khá tốt và có những khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào tràn màn hình với Triệu Lệ Dĩnh.

 

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Từ khóa:   Lâm Canh Tân Triệu Lệ Dĩnh Dữ Phượng Hành sao hoa ngữ cbiz

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