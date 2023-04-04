Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh đầy ấn tượng của Dương Mịch trên tạp chí Marie Claire NOW. Theo đó, Dương Mịch lột xác hoàn toàn khi đổi từ tóc đen sang tóc đỏ rực cháy. Netizen đã dành bão lời khen cho nhan sắc và thần thái hút hồn của nữ diễn viên U40.

Với sự thay đổi diện mạo này, Dương Mịch không còn là một quý cô kiêu kỳ, gợi cảm. Thay vào đó, cô lột tả hình ảnh một người phụ nữ "cool ngầu", chất chơi. Toàn bộ concept toát lên thần thái và phong cách đầy khí chất. Dù mặc đồ giản dị nhưng vóc dáng kiêu kỳ và đôi chân dài miên man của Dương Mịch đã thu hút ánh nhìn. Điểm nhấn đặc biệt nhất chắc chắn là mái tóc đỏ rực cháy.

Sau khi khoe vẻ đẹp chất chơi, Dương Mịch không quên quay lại với phong cách sexy trước đây. Khoác lên mình chiếc áo da, khoe bờ vai gợi cảm hay khoanh tay trước ngực, Dương Mịch đều tỏa ra một sức hút rất riêng biệt. Vẻ ngoài quyến rũ này dù nhìn ở góc nào cũng vô cùng gợi cảm và xinh đẹp.