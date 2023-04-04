Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 04/04/2023 11:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh đầy ấn tượng với mái tóc đỏ rực của Dương Mịch trên tạp chí Marie Claire NOW. Thế nhưng, không ít netizen cho rằng tạo hình này lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh trước đó.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh đầy ấn tượng của Dương Mịch trên tạp chí Marie Claire NOW. Theo đó, Dương Mịch lột xác hoàn toàn khi đổi từ tóc đen sang tóc đỏ rực cháy. Netizen đã dành bão lời khen cho nhan sắc và thần thái hút hồn của nữ diễn viên U40.

Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 5Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 6Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 7Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 8Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 9

Với sự thay đổi diện mạo này, Dương Mịch không còn là một quý cô kiêu kỳ, gợi cảm. Thay vào đó, cô lột tả hình ảnh một người phụ nữ "cool ngầu", chất chơi. Toàn bộ concept toát lên thần thái và phong cách đầy khí chất. Dù mặc đồ giản dị nhưng vóc dáng kiêu kỳ và đôi chân dài miên man của Dương Mịch đã thu hút ánh nhìn. Điểm nhấn đặc biệt nhất chắc chắn là mái tóc đỏ rực cháy.

Sau khi khoe vẻ đẹp chất chơi, Dương Mịch không quên quay lại với phong cách sexy trước đây. Khoác lên mình chiếc áo da, khoe bờ vai gợi cảm hay khoanh tay trước ngực, Dương Mịch đều tỏa ra một sức hút rất riêng biệt. Vẻ ngoài quyến rũ này dù nhìn ở góc nào cũng vô cùng gợi cảm và xinh đẹp.

Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 10Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 11

Tuy nhiên, tạo hình tóc đỏ lần này của Dương Mịch được đặt lên bàn cân so sánh với Triệu Lệ Dĩnh trước đó. Vào tháng 8 năm ngoái, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng thử sức với màu tóc đỏ khi lên bìa tạp chí. So với Dương Mịch, mỹ nhân "Hoa Thiên Cốt" trông còn chất chơi và phá cách hơn. Triệu Lệ Dĩnh makeup đậm và rất chú trọng sử dụng phụ kiện tô điểm vẻ ngoài.

Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 12Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 13Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 14Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 15

Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 16

Cùng nhuộm tóc đỏ, 2 cô nàng đều nhận về nhiều lời khen từ phía dân tình về độ chịu chơi dám thay đổi hình tượng. Dẫu rằng đây không phải màu tóc gắn bó với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong thời gian dài nhưng visual của cả 2 khi nhuộm tóc đỏ thực khiến người ta bất ngờ về sự cá tính.

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