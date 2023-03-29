Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn 'nhá hàng' một tín hiệu vui dành cho các fan hâm mộ

Sao quốc tế 29/03/2023 16:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính đã nhá hàng một tín hiệu vui dành cho các fan hâm mộ.

Dù đóng máy đã lâu nhưng dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên của Dương MịchCung Tuấn vẫn nhận được sự chú ý của khán giả. Đặc biệt, khán giả luôn háo hức hóng đợi lịch lên sóng của bộ phim.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn 'nhá hàng' một tín hiệu vui dành cho các fan hâm mộ - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên đã chính thức vượt mốc 1 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng Iqiyi. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho các fan hâm mộ vì ngày lên sóng chính thức của bộ phim sẽ không còn xa.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn 'nhá hàng' một tín hiệu vui dành cho các fan hâm mộ - Ảnh 2

Trước đó, weibo của bộ phim đã tung poster của cặp đôi Cung Tuấn và Dương Mịch. Trong hình ảnh có thể thấy tạo hình mãn nhãn nhưng cũng không kém phần ma mị của cặp đôi Dương Mịch và Cung Tuấn. Ánh mắt đầy tình cảm của cặp đôi dành cho nhau hứa hẹn sẽ mang đến những phân cảnh chemistry bùng nổ khi lên sóng.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn 'nhá hàng' một tín hiệu vui dành cho các fan hâm mộ - Ảnh 3

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu. Series bao gồm ba phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Dương Mịch và Cung Tuấn sẽ đóng chính phần đầu tiên Nguyệt Hồng. Nội dung kể về cuộc hành trình giữa tiểu hồ ly Đỗ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch) và tiểu đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn). Họ cùng nhau trải qua muôn vàn sóng gió, vượt qua núi đao biển lửa, se duyên cho người khác nhưng lại không ngờ, chính họ cũng được ông tơ bà nguyệt định sẵn mỗi duyên tơ hồng.

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