Tiêu Chiến sắp có cơ hội sánh duyên cùng 'đàn chị' Dương Mịch nhưng lại bị netizen một mực phản đối

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Tiêu Chiến và Dương Mịch đang được nhắm tới đóng chính trong dự án phim ảnh nhưng lại bị netizen một mực phản đối.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Tiêu Chiến và Dương Mịch đang được nhắm tới đóng chính trong dự án Tân Sinh Duyên. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng vẫn gây tranh cãi dữ dội về vấn đề phiên vị.

Theo đó, Dương Mịch và Tiêu Chiến đều là hai đỉnh lưu hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Tuy nhiên, so về tuổi nghề, Dương Mịch hơn hẳn Tiêu Chiến một bậc nên fan của cô nàng không chấp nhận bình phiên. Một số khác thì cho rằng tin đồn này khó xảy ra vì nhà sản xuất không muốn để những tranh cãi về phiên vị ảnh hưởng đến bộ phim.

Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến vướng tin đồn nên duyên với các đàn chị đỉnh lưu. Trước đó, có thông tin Tiêu Chiến và Lưu Diệc Phi đã được nhắm đến cho vai nam nữ chính trong phim Thần Thoại 2 của Thành Long. Tuy nhiên, cả hai đều lên tiếng từ chối tham gia. Do đó, Thành Long cuối cùng đã chọn Bành Tiểu Nhiễm và Cổ Lực Na Trát.

Một số khán giả cho rằng quyết định từ chối tham gia dự án điện ảnh của Thành Long là bước đi khôn ngoan của Tiêu Chiến và Lưu Diệc Phi. Bởi vì để tránh ‘cuộc chiến phiên vị’ xảy ra và cũng vì Tiêu Chiến và Lưu Diệc Phi đang ở bước ngoặt lớn của sự nghiệp, cần phải đưa ra những lựa chọn phù hợp thay vì vội vàng đảm nhận những dự án nặng ký khác.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-chien-sap-co-co-hoi-sanh-duyen-cung-an-chi-duong-mich-nhung-lai-bi-netizen-mot-muc-phan-oi-568267.html