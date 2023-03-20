Đấu La Đại Lục của Tiêu Chiến chuẩn bị khởi quay phần mới, fan hâm mộ hụt hẫng vì một tin sốc?

Đấu La Đại Lục từng là bộ phim cổ trang từng làm mưa làm gió thị trường phim ảnh Trung Quốc vào đầu năm 2021. Dự án từng do Tiêu Chiến và Ngô Tuyên Nghi đóng chính. Được biết, bộ phim có kết thúc mở giữa cặp đôi chính gây ra sự bất ngờ và hụt hẫng trong lòng khán giả. Chính vì thế, không ít khán giả đã ngày đêm mong ngóng dự án sẽ ra tiếp phần mới.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đấu La Đại Lục có kế hoạch chuẩn bị bấm máy phần mới. Khán giả chưa kịp mừng thì lại nhận tin buồn khi dàn cast chính có khả năng cao sẽ thay đổi. Hiển nhiên, Tiêu Chiến lẫn Ngô Tuyên Nghi sẽ không tiếp tục tham gia quay phần tiếp theo này.

Nhiều khán giả bày tỏ sự hụt hẫng vì họ cho rằng vai nhân vật nam chính ngoài Tiêu Chiến ra thì không ai có thể phù hợp hơn. Được biết, diễn xuất lẫn visual của Tiêu Chiến ở phần 1 được đánh giá cao. Không những thế, nhờ nhiệt của anh chàng đã giúp cho bộ phim có được tỷ suất người xem khá cao.

Đấu La Đại Lục được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Nội dung phim xoay quanh nhân vật chính là Đường Tam (Tiêu Chiến), mồ côi mẹ từ bé, sống cùng phụ thân say xỉn. Năm 6 tuổi, Đường Tam thức tỉnh hồn lực. Từ đó, cậu rời xa phụ thân, theo đuổi con đường trở thành một cường giả. Khi đi học, Đường Tam gặp gỡ Tiểu Vũ (Ngô Tuyên Nghi) và nhận cô bé làm muội muội.

Bộ phim theo chân Đường Tam đi tìm hiểu về gia thế của mình, lý do đằng sau cái chết của mẹ, phụ giúp phụ thân trả thù. Sau những biến cố, anh ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.