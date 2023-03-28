Lưu Diệc Phi và Tiêu Chiến bất ngờ xuất hiện cùng nhau sau màn chung khung hình đẹp đôi trong Đêm hội Weibo 2023

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt ảnh xuất hiện cùng nhau của Lưu Diệc Phi và Tiêu Chiến từ sau màn chung khung hình đẹp đôi trên sân khấu Đêm hội Weibo 2023.

Được xem là buổi tối quy tụ 'nửa giới giải trí' Hoa ngữ, Đêm hội Weibo vinh danh những nghệ sĩ cũng như tác phẩm tiêu biểu trong một năm hoạt động sôi nổi, tạo được nhiều điểm nhấn trong năm vừa qua. Theo đó, trong buổi trao giải thưởng, hai ngôi sao Lưu Diệc Phi và Tiêu Chiến cùng đứng trên sân khấu nhận giải Diễn viên chất lượng của năm. Dù chưa từng hợp tác nhưng vẫn khiến dân tình thích thú trước visual xứng đôi của cả hai khi vô tình chung khung hình.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt ảnh xuất hiện cùng nhau của Lưu Diệc Phi và Tiêu Chiến. Không khó để nhận ra đây chỉ là ảnh photoshop của một fan couple yêu mến cặp đôi. Bên cạnh những lời khen ngợi vì 2 nhan sắc cực phẩm thì không ít khán giả mong muốn được thấy Tiêu Chiến và Lưu Diệc Phi hợp tác đóng phim chung, thậm chí là hẹn hò. Nếu thành sự thật, đây chắc chắn sẽ là cặp đôi nổi tiếng nhất nhì Cbiz.

Trước đó, có thông tin Tiêu Chiến và Lưu Diệc Phi đã được nhắm đến cho vai nam nữ chính trong phim Thần Thoại 2 của Thành Long. Tuy nhiên, cả hai đều lên tiếng từ chối tham gia. Do đó, Thành Long cuối cùng đã chọn Bành Tiểu Nhiễm và Cổ Lực Na Trát. Màn từ chối “yêu đương” trên màn ảnh rộng của Tiêu Chiến và Lưu Diệc Phi khiến người hâm mộ không khỏi hụt hẫng. Đều là những diễn viên có ngoại hình mãn nhãn, gắn liền với tạo hình cổ trang đẹp mắt, cộng thêm danh tiếng từ Thần thoại 1, vậy nên sự kết hợp này chắc chắn sẽ tạo nên tiếng vang lớn cho cả hai diễn viên. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng quyết định từ chối tham gia dự án điện ảnh của Thành Long là bước đi khôn ngoan của Tiêu Chiến và Lưu Diệc Phi. Nguyên nhân chính đến từ Tiêu Chiến và Lưu Diệc Phi đang ở bước ngoặt lớn của sự nghiệp, cần phải đưa ra những lựa chọn phù hợp thay vì vội vàng đảm nhận những dự án nặng ký khác.

Đàm Tùng Vận chính thức vượt mặt Lưu Diệc Phi với 'liên hoàn' thành tích từ bộ phim Quy Lộ Những ngày qua, dự án Quy Lộ do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính đã chính thức lên sóng và nhận được nhiều lời khen của khán giả. Mới đây, mạng xã hội xứ Trung cho biết bộ phim đã chính thức vượt mặt Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện về thành tích đạt được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-diec-phi-va-tieu-chien-bat-ngo-xuat-hien-cung-nhau-sau-man-chung-khung-hinh-ep-oi-trong-em-hoi-weibo-2023-567069.html