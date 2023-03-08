Lưu Diệc Phi từng từ chối lời mời tham gia Thần Thoại 2 của Thành Long để quay Hoa Hồng Cố Sự?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Lưu Diệc Phi từ chối lời mời tham gia phim điện ảnh Thần Thoại 2 của Thành Long để quay tác phẩm truyền hình Hoa Hồng Cố Sự.

Những ngày qua, dự án Thần Thoại 2 đã âm thầm khai máy tại Tân Cương (Trung Quốc). Bộ phim có sự góp mặt của Thành Long cùng 2 người đẹp Na Trát, Bành Tiểu Nhiễm. Được biết, đoàn phim chưa công bố chi tiết vai của từng diễn viên trong phần 2. Tuy nhiên, có thông tin ở phần này, Thành Long sẽ góp mặt với một vai trò mới. Trên thực tế, xét về độ chênh lệch tuổi tác, nam diễn viên khó có thể vào vai tình nhân với 2 người đẹp 9x là Bành Tiểu Nhiễm và Cổ Lực Na Trát.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những chia sẻ của đạo diễn Vương Tinh. Theo đó, đạo diễn tiết lộ Lưu Diệc Phi là người đẹp được ấn định ban đầu cho một vai diễn của Thần Thoại 2. Tuy nhiên, cô nàng lại từ chối lời mời tham gia siêu điện ảnh của Thành Long để quay dự án truyền hình Hoa Hồng Cố Sự.

Được biết, những ngày qua, dân tình đồn án dự án Hoa Hồng Cố Sự ngoài Lưu Diệc Phi còn có Ngô Cương (nam chính), Cung Tuấn (nam thứ), Lưu Đào (nữ thứ). Hứa hẹn là một dự án trọng điểm đáng được dân tình mong đợi.

Nếu tin đồn này là sự thật thì đây là dự án cổ trang thứ 2 sau Mộng Hoa Lục, đánh dấu sự trở lại Lưu Diệc Phi trên màn ảnh nhỏ sau 16 năm. Được biết, dù thời gian vắng bóng màn ảnh nhỏ khá lâu nhưng Mộng Hoa Lục vẫn gặt hái nhiều thành tựu nổi bật. Điểm douban của bộ phim ngay từ khi lên sóng đến nay cán mốc hơn 9 chấm. Đặc biệt, tạo hình và diễn xuất của Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục từng gây sốt khán giả.

Dân tình phát sốt trước nhan sắc 'không tuổi' của Lưu Diệc Phi chung khung hình với hai đàn em kém 20 tuổi Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc chung khung hình của Lưu Diệc Phi, Cốc Ái Lăng và Hyein (New Jeans) cùng ngồi hàng ghế đầu trong show diễn của Louis Vuitton gây bão mạng xã hội Trung Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-diec-phi-tung-tu-choi-loi-moi-tham-gia-than-thoai-2-cua-thanh-long-e-quay-hoa-hong-co-su-562694.html