Lưu Diệc Phi và Vương Nhất Bác sẽ nên duyên trong Hoa Hồng Cố Sự, dân tình ủng hộ một điều dù Vương Nhất Bác có nguy cơ 'lép vế' đàn chị về 'phiên vị'?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hoa Hồng Cố Sự với nam nữ chính được nhắm tới Lưu Diệc Phi và Vương Nhất Bác.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hoa Hồng Cố Sự với nam nữ chính được nhắm tới Lưu Diệc Phi và Vương Nhất Bác. Đây là một dự án của Tân Lệ, đạo diễn Uông Tuấn cầm trịch.

Được biết, đây là dự án đại nữ chủ, cộng thêm địa vị như hiện tại thì chắc chắn Lưu Diệc Phi sẽ ở vị trí phiên 1, Vương Nhất Bác phiên 2. Ngoài ra, dự án còn có sự góp mặt của Đồng Đại Vi và Vạn Thiến. Nhiều khán giả cho rằng, nếu thông tin này là sự thật thì việc đóng cùng với Lưu Diệc Phi được cho là cơ hội lớn để vương Nhất Bác có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ đàn chị. Nhất là những kỹ năng diễn xuất liên quan đến dòng phim cổ trang - điều mà Diệc Phi từ trước đến nay đều làm rất tốt.

Được biết, gần đây, dự án Mộng Hoa Lục đánh dấu sự trở lại Lưu Diệc Phi trên màn ảnh nhỏ sau 16 năm đã gặt hái thành tựu nổi bật. Điểm douban của bộ phim ngay từ khi lên sóng đến nay cán mốc hơn 9 chấm. Đặc biệt, tạo hình và diễn xuất của Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục gây sốt. Hầu hết dân mạng đều dành nhiều lời có cánh: “Tạo hình cổ trang của Lưu Diệc Phi quả là không bao giờ làm chúng ta thất vọng, rất lộng lẫy”, “Góc nào của cô ấy cũng đẹp, khi khóc, cười và cả lúc bị đánh tơi bời cũng đẹp nữa”, “Tôi thấy Lưu Diệc Phi so với thời đóng Tiểu Long Nữ cũng chẳng khác gì mấy, vẫn đẹp tuyệt trần”… Trước đó, có nguồn tin phim Trường Lăng đã tìm đến và mời Nhất Bác vào vai nam chính cho phim, đóng với Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, không biết vì lý do nào đó nam diễn viên đã từ chối. Dù các diễn viên liên quan chưa lên tiếng trước những thông tin trên, nhưng khán giả khắp nơi đã bàn luận xôn xao.

Sự thật về loạt ảnh cưới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đang gây sốt cộng đồng mạng? Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt ảnh cưới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện khiến fan hâm mộ vô cùng phấn khích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-diec-phi-va-vuong-nhat-bac-se-nen-duyen-trong-hoa-hong-co-su-dan-tinh-ung-ho-mot-ieu-du-vuong-nhat-bac-co-nguy-co-lep-ve-an-chi-ve-phien-vi-561766.html