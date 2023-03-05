Lưu Diệc Phi và Vương Nhất Bác sẽ nên duyên trong Hoa Hồng Cố Sự, dân tình ủng hộ một điều dù Vương Nhất Bác có nguy cơ 'lép vế' đàn chị về 'phiên vị'?

Sao quốc tế 05/03/2023 14:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hoa Hồng Cố Sự với nam nữ chính được nhắm tới Lưu Diệc Phi và Vương Nhất Bác.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hoa Hồng Cố Sự với nam nữ chính được nhắm tới Lưu Diệc PhiVương Nhất Bác. Đây là một dự án của Tân Lệ, đạo diễn Uông Tuấn cầm trịch.

Lưu Diệc Phi và Vương Nhất Bác sẽ nên duyên trong Hoa Hồng Cố Sự, dân tình ủng hộ một điều dù Vương Nhất Bác có nguy cơ 'lép vế' đàn chị về 'phiên vị'? - Ảnh 1

Được biết, đây là dự án đại nữ chủ, cộng thêm địa vị như hiện tại thì chắc chắn Lưu Diệc Phi sẽ ở vị trí phiên 1, Vương Nhất Bác phiên 2. Ngoài ra, dự án còn có sự góp mặt của Đồng Đại Vi và Vạn Thiến.

Nhiều khán giả cho rằng, nếu thông tin này là sự thật thì việc đóng cùng với Lưu Diệc Phi được cho là cơ hội lớn để vương Nhất Bác có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ đàn chị. Nhất là những kỹ năng diễn xuất liên quan đến dòng phim cổ trang - điều mà Diệc Phi từ trước đến nay đều làm rất tốt.

Lưu Diệc Phi và Vương Nhất Bác sẽ nên duyên trong Hoa Hồng Cố Sự, dân tình ủng hộ một điều dù Vương Nhất Bác có nguy cơ 'lép vế' đàn chị về 'phiên vị'? - Ảnh 2

Được biết, gần đây, dự án Mộng Hoa Lục đánh dấu sự trở lại Lưu Diệc Phi trên màn ảnh nhỏ sau 16 năm đã gặt hái thành tựu nổi bật. Điểm douban của bộ phim ngay từ khi lên sóng đến nay cán mốc hơn 9 chấm. Đặc biệt, tạo hình và diễn xuất của Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục gây sốt. Hầu hết dân mạng đều dành nhiều lời có cánh: “Tạo hình cổ trang của Lưu Diệc Phi quả là không bao giờ làm chúng ta thất vọng, rất lộng lẫy”, “Góc nào của cô ấy cũng đẹp, khi khóc, cười và cả lúc bị đánh tơi bời cũng đẹp nữa”, “Tôi thấy Lưu Diệc Phi so với thời đóng Tiểu Long Nữ cũng chẳng khác gì mấy, vẫn đẹp tuyệt trần”…

Lưu Diệc Phi và Vương Nhất Bác sẽ nên duyên trong Hoa Hồng Cố Sự, dân tình ủng hộ một điều dù Vương Nhất Bác có nguy cơ 'lép vế' đàn chị về 'phiên vị'? - Ảnh 3

Trước đó, có nguồn tin phim Trường Lăng đã tìm đến và mời Nhất Bác vào vai nam chính cho phim, đóng với Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, không biết vì lý do nào đó nam diễn viên đã từ chối. Dù các diễn viên liên quan chưa lên tiếng trước những thông tin trên, nhưng khán giả khắp nơi đã bàn luận xôn xao.

Sự thật về loạt ảnh cưới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đang gây sốt cộng đồng mạng?

Sự thật về loạt ảnh cưới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đang gây sốt cộng đồng mạng?

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt ảnh cưới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện khiến fan hâm mộ vô cùng phấn khích.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Vương Nhất Bác Hoa Hồng Cố Sự sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Sự thật về loạt ảnh cưới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đang gây sốt cộng đồng mạng?

Sự thật về loạt ảnh cưới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đang gây sốt cộng đồng mạng?

Nam Yên Trai Bút Lục của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ thông báo lịch lên sóng sau 5 năm đắp chiếu

Nam Yên Trai Bút Lục của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ thông báo lịch lên sóng sau 5 năm đắp chiếu

Bức ảnh ôm hoa của Lưu Diệc Phi có gì mà cộng đồng mạng đua nhau bắt trend để ảnh đại diện 'xin vía'?

Bức ảnh ôm hoa của Lưu Diệc Phi có gì mà cộng đồng mạng đua nhau bắt trend để ảnh đại diện 'xin vía'?

Bạch Lộc bất ngờ đu trend của 'đàn chị' Lưu Diệc Phi để cầu may

Bạch Lộc bất ngờ đu trend của 'đàn chị' Lưu Diệc Phi để cầu may

Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất

Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất

Vương Sở Nhiên cho rằng bản thân 'độc nhất vô nhị' khi được gọi là 'tiểu Lưu Diệc Phi'

Vương Sở Nhiên cho rằng bản thân 'độc nhất vô nhị' khi được gọi là 'tiểu Lưu Diệc Phi'

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 46 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 0 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 10 giờ 8 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 10 giờ 12 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới