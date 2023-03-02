Bức ảnh ôm hoa của Lưu Diệc Phi có gì mà cộng đồng mạng đua nhau bắt trend để ảnh đại diện 'xin vía'?

Những ngày qua, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ gây sốt bởi trào lưu thay hình nền là bức ảnh Lưu Diệc Phi ôm bó hoa. Theo nhiều người, chỉ cần để bức hình đó làm ảnh đại diện profile hay hình nền điện thoại sẽ gặp may mắn, hút tài lộc.

Được biết, bức ảnh này được cắt từ cảnh phim Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi đóng chính. Nhân vật Chi Dao (Lý Hiện) đã đem một bó hoa hồng đến tặng bất ngờ cho Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi). Khoảnh khắc cô hạnh phúc ôm chặt bó hoa làm điệu trước mặt người thương đã "đốn gục" trái tim khán giả.

Dù không biết thực hư ra sao nhưng có một điều netizen 'đu trend' chắc chắn là tấm hình của Lưu Diệc Phi giúp lan tỏa năng lượng tươi mới, giúp tinh thần trở nên thoải mái hơn.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều khán giả còn đầu tư cosplay Hứa Hồng Đậu ôm hoa, đưa trào lưu này lên tầm cao mới. Những bức ảnh cosplay này đến từ mọi lứa tuổi, ai cũng xinh đẹp và bắt mắt không thua gì bản gốc. Để có được bộ ảnh "bắt trend" Lưu Diệc Phi cũng không quá phức tạp: Chỉ cần một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, một chiếc băng đô màu lục nhạt, một bó hoa hồng và một lớp trang điểm nhẹ nhàng theo tông hồng xinh xẻo.

Đi Đến Nơi Có Gió là vai diễn hiện đại đầu tiên của Lưu Diệc Phi sau hơn 15 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Bộ phim kể về nữ chính Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi), một cô gái đến thôn Vân Miêu để để dành thời gian cho bản thân có thể nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng. Trước đó, cuộc sống Hồng Đậu vì một số chuyện xảy đến mà khiến trạng thái cô rơi xuống đáy vực, cũng vì vậy mà quyết định đến Vân Miêu.

Tại đây, Hứa Hồng Đậu gặp được Tạ Chi Dao (Lý Hiện) - chàng trai người bản địa từng quyết định từ bỏ công việc lương cao ở thành phố để trở về quê hương sống một cuộc đời bình dị. Trong quá trình tiếp xúc, cả hai dần bị lay động bởi tính cách và lý tưởng của đối phương, để rồi từ đó tình cảm nảy sinh tự lúc nào chẳng hay.