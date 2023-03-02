Bức ảnh ôm hoa của Lưu Diệc Phi có gì mà cộng đồng mạng đua nhau bắt trend để ảnh đại diện 'xin vía'?

Sao quốc tế 02/03/2023 15:51

Những ngày qua, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ gây sốt bởi trào lưu thay hình nền là bức ảnh Lưu Diệc Phi ôm bó hoa.

Những ngày qua, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ gây sốt bởi trào lưu thay hình nền là bức ảnh Lưu Diệc Phi ôm bó hoa. Theo nhiều người, chỉ cần để bức hình đó làm ảnh đại diện profile hay hình nền điện thoại sẽ gặp may mắn, hút tài lộc.

Bức ảnh ôm hoa của Lưu Diệc Phi có gì mà cộng đồng mạng đua nhau bắt trend để ảnh đại diện 'xin vía'? - Ảnh 1

Được biết, bức ảnh này được cắt từ cảnh phim Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi đóng chính. Nhân vật Chi Dao (Lý Hiện) đã đem một bó hoa hồng đến tặng bất ngờ cho Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi). Khoảnh khắc cô hạnh phúc ôm chặt bó hoa làm điệu trước mặt người thương đã "đốn gục" trái tim khán giả.

Bức ảnh ôm hoa của Lưu Diệc Phi có gì mà cộng đồng mạng đua nhau bắt trend để ảnh đại diện 'xin vía'? - Ảnh 2Bức ảnh ôm hoa của Lưu Diệc Phi có gì mà cộng đồng mạng đua nhau bắt trend để ảnh đại diện 'xin vía'? - Ảnh 3

Dù không biết thực hư ra sao nhưng có một điều netizen 'đu trend' chắc chắn là tấm hình của Lưu Diệc Phi giúp lan tỏa năng lượng tươi mới, giúp tinh thần trở nên thoải mái hơn.

Bức ảnh ôm hoa của Lưu Diệc Phi có gì mà cộng đồng mạng đua nhau bắt trend để ảnh đại diện 'xin vía'? - Ảnh 4Bức ảnh ôm hoa của Lưu Diệc Phi có gì mà cộng đồng mạng đua nhau bắt trend để ảnh đại diện 'xin vía'? - Ảnh 5

Chưa dừng lại ở đó, nhiều khán giả còn đầu tư cosplay Hứa Hồng Đậu ôm hoa, đưa trào lưu này lên tầm cao mới. Những bức ảnh cosplay này đến từ mọi lứa tuổi, ai cũng xinh đẹp và bắt mắt không thua gì bản gốc. Để có được bộ ảnh "bắt trend" Lưu Diệc Phi cũng không quá phức tạp: Chỉ cần một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, một chiếc băng đô màu lục nhạt, một bó hoa hồng và một lớp trang điểm nhẹ nhàng theo tông hồng xinh xẻo.

Bức ảnh ôm hoa của Lưu Diệc Phi có gì mà cộng đồng mạng đua nhau bắt trend để ảnh đại diện 'xin vía'? - Ảnh 6Bức ảnh ôm hoa của Lưu Diệc Phi có gì mà cộng đồng mạng đua nhau bắt trend để ảnh đại diện 'xin vía'? - Ảnh 7Bức ảnh ôm hoa của Lưu Diệc Phi có gì mà cộng đồng mạng đua nhau bắt trend để ảnh đại diện 'xin vía'? - Ảnh 8Bức ảnh ôm hoa của Lưu Diệc Phi có gì mà cộng đồng mạng đua nhau bắt trend để ảnh đại diện 'xin vía'? - Ảnh 9Bức ảnh ôm hoa của Lưu Diệc Phi có gì mà cộng đồng mạng đua nhau bắt trend để ảnh đại diện 'xin vía'? - Ảnh 10

Đi Đến Nơi Có Gió là vai diễn hiện đại đầu tiên của Lưu Diệc Phi sau hơn 15 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Bộ phim kể về nữ chính Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi), một cô gái đến thôn Vân Miêu để để dành thời gian cho bản thân có thể nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng. Trước đó, cuộc sống Hồng Đậu vì một số chuyện xảy đến mà khiến trạng thái cô rơi xuống đáy vực, cũng vì vậy mà quyết định đến Vân Miêu.

Bức ảnh ôm hoa của Lưu Diệc Phi có gì mà cộng đồng mạng đua nhau bắt trend để ảnh đại diện 'xin vía'? - Ảnh 11

Tại đây, Hứa Hồng Đậu gặp được Tạ Chi Dao (Lý Hiện) - chàng trai người bản địa từng quyết định từ bỏ công việc lương cao ở thành phố để trở về quê hương sống một cuộc đời bình dị. Trong quá trình tiếp xúc, cả hai dần bị lay động bởi tính cách và lý tưởng của đối phương, để rồi từ đó tình cảm nảy sinh tự lúc nào chẳng hay.

Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất

Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc Lưu Diệc Phi đã hóa thành nàng thơ của Marie Claire số tháng 3.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Đi Đến Nơi Có Gió trend Lưu Diệc Phi ôm hoa sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất

Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất

Vương Sở Nhiên cho rằng bản thân 'độc nhất vô nhị' khi được gọi là 'tiểu Lưu Diệc Phi'

Vương Sở Nhiên cho rằng bản thân 'độc nhất vô nhị' khi được gọi là 'tiểu Lưu Diệc Phi'

Ảnh chất lượng thấp nhưng "visual" chất lượng cao của Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng khi chung khung hình

Ảnh chất lượng thấp nhưng "visual" chất lượng cao của Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng khi chung khung hình

Lý do Lưu Diệc Phi ra phim mới không được đánh giá cao nhưng địa vị vẫn cao hơn các mỹ nhân cùng lứa một bậc?

Lý do Lưu Diệc Phi ra phim mới không được đánh giá cao nhưng địa vị vẫn cao hơn các mỹ nhân cùng lứa một bậc?

'Tiểu Lưu Diệc Phi' được ngợi khen nhan sắc thần thái không kém 'bản gốc' trong Nghe Nói Em Thích Tôi

'Tiểu Lưu Diệc Phi' được ngợi khen nhan sắc thần thái không kém 'bản gốc' trong Nghe Nói Em Thích Tôi

Tạo hình thoát tục của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, thần thái 'một chín một mười' với 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi

Tạo hình thoát tục của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, thần thái 'một chín một mười' với 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 39 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 49 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 25 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới