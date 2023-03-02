Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất

Sao quốc tế 02/03/2023 15:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc Lưu Diệc Phi đã hóa thành nàng thơ của Marie Claire số tháng 3.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc Lưu Diệc Phi đã hóa thành nàng thơ của Marie Claire số tháng 3. Có thể thấy, trong loạt ảnh ngập tràn sắc hoa, Lưu Diệc Phi mang đến cảm giác vừa bí ẩn lại quyến rũ, quý phái.

Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất - Ảnh 1Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất - Ảnh 2Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất - Ảnh 3

Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất - Ảnh 4

Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất - Ảnh 5Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất - Ảnh 6Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất - Ảnh 7Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất - Ảnh 8

Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất - Ảnh 9Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất - Ảnh 10Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất - Ảnh 11Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất - Ảnh 12Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất - Ảnh 13Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất - Ảnh 14

Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất - Ảnh 15Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất - Ảnh 16

Đặc biệt, nhan sắc "360 độ không góc chết" của nữ diễn viên được thể hiện rõ nét khi Lưu Diệc Phi có thể chinh phục góc máy quay siêu khó nhằn. Có thể thấy, nhìn cô nàng có năng lượng và thần thái khá tốt trong bộ ảnh này.

Từ đầu năm đến nay, Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với công chúng khi đóng cặp cùng Lý Hiện trong bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió, được đánh giá là "siêu phẩm truyền hình ấn tượng" năm 2023. Phim có nội dung đơn giản, kể câu chuyện xoay quanh một số người trẻ có tư tưởng "bỏ phố về rừng", nhưng lại mang đến thông điệp tích cực, thậm chí còn giúp quảng bá hình ảnh của thành phố Vân Nam (Trung Quốc) đến với bạn bè quốc tế.

Lưu Diệc Phi hóa nàng thơ trong bộ ảnh ngập tràn sắc hoa của tạp chí Marie Claire số mới nhất - Ảnh 17

Diễn xuất của nàng tiểu hoa cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì màn nhập vai tự nhiên, "phản ứng hóa học" tốt với bạn diễn. Thậm chí, nhiều người tin rằng Lưu Diệc Phi hiện đã có thể bước ra khỏi "vùng an toàn" với các tác phẩm cổ trang, để làm mới mình hơn qua những dự án hiện đại.

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