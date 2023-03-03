Sự thật về loạt ảnh cưới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đang gây sốt cộng đồng mạng?

Sao quốc tế 03/03/2023 15:05

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt ảnh cưới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện khiến fan hâm mộ vô cùng phấn khích.

Những ngày qua dự án Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc PhiLý Hiện đóng chính nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Đây là một trong những dự án đánh dấu sự trở lại của ‘Thần tiên tỷ tỷ’ trên màn ảnh nhỏ sau 16 năm vắng bóng. Bên cạnh đó, chemistry ngọt ngào của cặp đôi chính luôn được công chúng thích thú.

Sự thật về loạt ảnh cưới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đang gây sốt cộng đồng mạng? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt ảnh cưới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện khiến fan hâm mộ vô cùng phấn khích. Theo đó, nhiều khán giả sớm nhận ra đây chính là một sản phẩm photoshop từ fan vì ‘ấm ức’ cho cặp đôi chính không có cảnh đám cưới về chung một nhà.

Sự thật về loạt ảnh cưới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đang gây sốt cộng đồng mạng? - Ảnh 2Sự thật về loạt ảnh cưới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đang gây sốt cộng đồng mạng? - Ảnh 3

Chính vì những hình ảnh này có thể thấy màn hợp tác của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi trong Đi Đến Nơi Có Gió bùng nổ thế nào. Được biết, trong phim, cả hai tuấn nam - mỹ nữ hôn nhau 18 lần và có trên dưới 30 cảnh mùi mẫn, tình cảm. Khác với những tiểu hoa khác, Lưu Diệc Phi chọn bạn diễn với tiêu chí tâm đầu ý hợp, và Lý Hiện đã thật sự là cái tên không thể tương thích hơn.

Sự thật về loạt ảnh cưới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đang gây sốt cộng đồng mạng? - Ảnh 4Sự thật về loạt ảnh cưới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đang gây sốt cộng đồng mạng? - Ảnh 5

Cả hai hợp với nhau đến lạ trong Đi Đến Nơi Có Gió, thậm chí chỉ cần đi cạnh nhau cũng tạo nên bức ảnh tuyệt đẹp. Đó là lý do khiến Lưu Diệc Phi và Lý Hiện hiện tại dính tin đồn hẹn hò, dù cho cả hai đã xác định không "trói couple" để tạo hiệu ứng cho phim ngay từ đầu.

Sự thật về loạt ảnh cưới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đang gây sốt cộng đồng mạng? - Ảnh 6

Đi Đến Nơi Có Gió là bộ phim truyền hình thuộc thể loại tâm lý, chữa lành, về quê lập nghiệp, có bối cảnh xoay quanh cuộc sống nông thôn chốn điền viên. Nội dung phim kể về nữ chính Hứa Hồng Đậu, một cô gái đến thôn Vân Miêu để để dành thời gian cho bản thân có thể nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng. Trước đó, cuộc sống Hồng Đậu vì một số chuyện xảy đến mà khiến trạng thái cô rơi xuống đáy vực, cũng vì vậy mà quyết định đến Vân Miêu.

Sự thật về loạt ảnh cưới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đang gây sốt cộng đồng mạng? - Ảnh 7

Tại đây, Hứa Hồng Đậu gặp được Tạ Chi Dao - chàng trai người bản địa từng quyết định từ bỏ công việc lương cao ở thành phố để trở về quê hương sống một cuộc đời bình dị. Trong quá trình tiếp xúc, cả hai dần bị lay động bởi tính cách và lý tưởng của đối phương, để rồi từ đó tình cảm nảy sinh tự lúc nào chẳng hay.

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