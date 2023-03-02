Nam Yên Trai Bút Lục của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ thông báo lịch lên sóng sau 5 năm đắp chiếu

Sao quốc tế 02/03/2023 16:22

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nam Yên Trai Lục Bút do Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính bất ngờ thông báo lịch lên sóng sau nhiều năm đắp chiếu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nam Yên Trai Lục Bút do Lưu Diệc PhiTỉnh Bách Nhiên đóng chính sẽ lên sóng trong vòng 2 tháng tới. Trước đó, dự án đã đổi tên thành Nhất Khúc Tam Sênh và nhiều lần dời lịch lên sóng. Chính vì thế, thông tin này khiến nhiều khán giả vô cùng phấn khởi.

Nam Yên Trai Bút Lục của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ thông báo lịch lên sóng sau 5 năm đắp chiếu - Ảnh 1

Được biết, Nam Yên Trai Bút Lục là bộ phim truyền hình dân quốc thứ hai trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi kể từ Kim Phấn Thế Gia hợp tác cùng Trần Khôn và Đổng Khiết. Nếu Mộng Hoa Lục là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 16 năm chuyên tâm đóng điện ảnh của Lưu Diệc Phi thì Nam Yên Trai Bút Lục là dự án đầu tiên chào mừng sự trở về của ‘Thần tiên tỷ tỷ’.

Nam Yên Trai Bút Lục của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ thông báo lịch lên sóng sau 5 năm đắp chiếu - Ảnh 2

Đáng tiếc dù được đóng máy từ năm 2018, thế nhưng chỉ vì bê bối phát ngôn của nam phụ Triệu Lập Tân mà đến tận bây giờ bộ phim này vẫn chưa thể lên sóng. Ở thời điểm phim khai máy, tạo hình xinh đẹp ma mị của Lưu Diệc Phi từng gây sốt cộng đồng mạng.

Nam Yên Trai Bút Lục của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ thông báo lịch lên sóng sau 5 năm đắp chiếu - Ảnh 3Nam Yên Trai Bút Lục của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ thông báo lịch lên sóng sau 5 năm đắp chiếu - Ảnh 4Nam Yên Trai Bút Lục của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ thông báo lịch lên sóng sau 5 năm đắp chiếu - Ảnh 5Nam Yên Trai Bút Lục của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ thông báo lịch lên sóng sau 5 năm đắp chiếu - Ảnh 6

Nam Yên Trai Bút Lục là bộ phim dân quốc truyền kỳ tình yêu. Nội dung kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa thanh niên yêu nước Diệp Thân (Tỉnh Bách Nhiên) và bà chủ cửa hàng hương liệu Nam Yên Trai – Lục Mạn Sênh (Lưu Diệc Phi). Diệp Thân và Lục Mạn Sênh bởi vì hiểu lầm mà đã quen biết được nhau và cũng từ đó bắt đầu mối nhân duyên giữa hai người.

Nam Yên Trai Bút Lục của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ thông báo lịch lên sóng sau 5 năm đắp chiếu - Ảnh 7

Tình yêu của bộ đôi tuy lãng mạn và có cái kết viên mãn nhưng trước đó cũng không ít lần gặp phải trùng trùng khó khăn trắc trở. Tuy nhiên sau những gian truân, cả hai lại càng thấu hiểu nhau hơn và tình cảm cũng từ đó mà ngày càng bền chặt.

 

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