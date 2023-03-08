Dân tình phát sốt trước nhan sắc 'không tuổi' của Lưu Diệc Phi chung khung hình với hai đàn em kém 20 tuổi

Những ngày qua, dàn Sao Hoa Ngữ liên tục đổ bộ thảm đỏ các sự kiện thời trang quốc tế. Trước đó là Phạm Băng Băng, Chương Tử Di... tại Paris Fashion Show. Diện váy dáng ngắn cùng túi in logo thương hiệu, một lần nữa, Lưu Diệc Phi lại khẳng định được đẳng cấp nhan sắc của mình, xứng với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ".

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc chung khung hình của Lưu Diệc Phi, Cốc Ái Lăng và Hyein (New Jeans) cùng ngồi hàng ghế đầu trong show diễn của Louis Vuitton gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Dù chỉ là ảnh leak chất lượng thấp nhưng nhan sắc và khí chất ở tuổi 36 của Lưu Diệc Phi đàn nhận được nhiều lượt khen khi không hề bị lép vế hay kém cạnh so với hai đàn em nhỏ hơn 20 tuổi.

Bức ảnh chụp màn hình chất lượng thấp nhưng visual chất lượng cao của bộ ba Đại sứ khiến nhiều người trầm trồ. Cốc Ái Lăng mang lại cảm giác thời thượng, phóng khoáng. Hyein mang khí chất đúng với những tiểu thư tuổi teen. Lưu Diệc Phi được đánh giá là nổi bật nhất từ nhan sắc đến thần thái, đẹp thanh thuần nhưng vẫn mang nét trưởng thành, sắc sảo.

Sau show diễn, Lưu Diệc Phi cùng tân Đại sứ của thương hiệu - Hyein (Newjeans) đã có màn so kè sắc vóc thu hút sự chú ý. Theo đó, dù hơn đàn em tới tận 20 tuổi, Lưu Diệc Phi vẫn trẻ trung và tỏa sáng, chiếm trọn spotlight với nước da trắng phát sáng. Hyein đứng cạnh Lưu Diệc Phi bị nhận xét là nhìn khá non, dù có đột phá về tạo hình nhưng vẫn khó mà qua mặt đàn chị.

Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi còn chụp ảnh chung với 1 nàng Đại sứ khác là Cốc Ái Lăng. Nhìn và tấm hình này, ít ai biết rằng khoảng cách giữa họ là 15 tuổi: Cốc Ái Lăng 20 tuổi và Lưu Diệc Phi 35 tuổi. Nữ diễn viên Cbiz quả thực được thời gian ưu ái.

Cư dân mạng phát hiện thứ tự ngồi của bộ ba Đại sứ tạo thành một phép cộng thú vị. Nếu cộng tuổi của Cốc Ái Lăng (20) và Hyein (15) sẽ bằng số tuổi của Lưu Diệc Phi (35). Điều này càng khiến cư dân mạng trầm trồ với nhan sắc trẻ trung, "hack tuổi" của thần tiên tỷ tỷ.

Không chỉ u mê nhan sắc sang, xịn, mịn của người đẹp, netizen còn nhanh chóng phát hiện một chi tiết thú vị. Vào năm 2023 của thế kỷ 21, Lưu Diệc Phi vẫn còn sử dụng camera sau để selfie. Nhiều cư dân mạng trêu đùa còn đòi ‘sản phẩm’ selfie của cô nàng.