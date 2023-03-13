Chia tay Lưu Diệc Phi trong Đi Đến Nơi Có Gió, Lý Hiện chuẩn bị 'nên duyên' Châu Đông Vũ ở một vùng nông thôn khác, netizen lo lắng sốt vó một điều?

Sao quốc tế 13/03/2023 15:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Gửi Người Tình Mùa Xuân đã mở douban và dự kiến sẽ do Lý Hiện và Châu Vũ Đồng đóng chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Gửi Người Tình Mùa Xuân đã mở douban và dự kiến sẽ do Lý HiệnChâu Vũ Đồng đóng chính. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng vẫn khiến khán giả hóng chờ trước sự kết hợp đầy thú vị này.

Chia tay Lưu Diệc Phi trong Đi Đến Nơi Có Gió, Lý Hiện chuẩn bị 'nên duyên' Châu Đông Vũ ở một vùng nông thôn khác, netizen lo lắng sốt vó một điều? - Ảnh 1

Chia tay Lưu Diệc Phi trong Đi Đến Nơi Có Gió, Lý Hiện chuẩn bị 'nên duyên' Châu Đông Vũ ở một vùng nông thôn khác, netizen lo lắng sốt vó một điều? - Ảnh 2

Được biết, nội dung phim xoay quanh nhân vật Trang Khiết bị mất một chân trái sau vụ tai nạn giao thông, Sau nhiều năm nỗ lực làm việc ở Thượng Hải, cô đã gom được một số tiền để trang bị cho mình một chiếc chân giả đắt tiền. Trên đường trở về quê dưỡng bệnh, thì cô gặp nam chính Trần Mạch Đông - bạn học trung học, nhìn thấy anh với vẻ ngoài lịch lãm đẹp trai với bộ âu phục và giày da làm cô không khỏi bất ngờ. Người bạn học cũ xưa ấy của cô nay đã làm công việc trang điểm cho thi thể ở quê.

Chia tay Lưu Diệc Phi trong Đi Đến Nơi Có Gió, Lý Hiện chuẩn bị 'nên duyên' Châu Đông Vũ ở một vùng nông thôn khác, netizen lo lắng sốt vó một điều? - Ảnh 3

Tại đây, hai con người có những tổn thương trong lòng đã nảy sinh tình cảm với nhau, tưởng chừng như sẽ có một cái kết hạnh phúc, khi hai tâm hồn đồng điệu và cứu rỗi nhau gặp được nhau, nhưng anh là người gắn liền với quê hương, còn cô thì một lòng hướng về Thượng Hải náo nhiệt.

Chia tay Lưu Diệc Phi trong Đi Đến Nơi Có Gió, Lý Hiện chuẩn bị 'nên duyên' Châu Đông Vũ ở một vùng nông thôn khác, netizen lo lắng sốt vó một điều? - Ảnh 4

Sau thành công của Đi Đến Nơi Có Gió đóng chính cùng Lưu Diệc Phi, tên tuổi Lý Hiện vụt sáng trở lại sau nhiều năm không có tác phẩm bạo ngoài Cá Mực Hầm Mật. Anh hiện là gương mặt được nhiều nhà sản xuất săn đón và hàng loạt dự án phim lần lượt đến tay.

Chia tay Lưu Diệc Phi trong Đi Đến Nơi Có Gió, Lý Hiện chuẩn bị 'nên duyên' Châu Đông Vũ ở một vùng nông thôn khác, netizen lo lắng sốt vó một điều? - Ảnh 5

Còn Châu Vũ Đồng là diễn viên đang lên của màn ảnh nhỏ Cbiz. Tên tuổi của cô nàng gắn liền với các dự án nổi bật như Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em, Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu hay Khi Tình Yêu Gặp Nhà Khoa Học,…Thời gian gần đây, nhiều netizen cho rằng cô nàng chính là ‘thánh bẻ cong’ của phim Trung. Theo đó hầu như các nam diễn viên từng đóng cặp với cô đều ‘thay phiên nhau’ tham gia các dự án đam mỹ. Chính vì thế, không ít khán giả khá lo lắng cho Lý Hiện nếu đóng chính cùng Châu Vũ Đồng.

Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước

Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước

Chia sẻ trên tạp chí L'Officiel về vai diễn trong Đi Đến Nơi Có Gió, anh cho biết nhân vật Tạ Chi Dao bắt đầu từ tiếng gọi của con tim mình và chọn con đường sự nghiệp "đi ngược xu hướng". Lý Hiện cũng có những suy nghĩ trùng khớp với suy nghĩ của nhân vật mình thủ vai.

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