Diễn xuất Lý Hiện đa dạng hơn trong Đi Đến Nơi Có Gió, dân tình vẫn soi ra điểm giống nhau với vai diễn trước đó trong Cá Mực Hầm Mực

Sau bộ phim Cá Mực Hầm Mật đóng chính cùng Dương Tử, Lý Hiện đã nhanh chóng đổi đời, trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất giới giải trí Hoa ngữ, được mệnh danh là "bạn trai tháng 7", trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Lý Hiện gần như đã không còn là cái tên có sức hút, được các nhà sản xuất ưu ái. Cho tới khi nhận lời vào vai Tạ Chí Dao trong Đi Đến Nơi Có Gió , tên tuổi của Lý Hiện một lần nữa được hâm nóng trở lại, khi chỉ số truyền thông của anh tại các bảng xếp hạng phim Hoa ngữ luôn đứng đầu và phá đến mốc 9.

Nếu như trước đây khi vào vai Hàn Thương Ngôn của Cá Mực Hầm Mật, Lý Hiện gây ấn tượng với vẻ ngoài trước sau như một lạnh lùng, kém thân thiện. Với vai diễn Tạ Chi Dao lần này hoàn toàn trái ngược khi tỏ ra vui vẻ và cởi mở hơn, ngoài ra biểu cảm cũng đa dạng hơn, nhất là những phân đoạn tán tỉnh nữ chính Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi).

Điểm chung ở hai nhân vật Hàn Thương Ngôn và Tạ Chi Dao đều là những người có ý chí, kiên định với lý tưởng, mục đích cao cả khi muốn giúp đỡ cho quê hương ngày càng phát triển. Hàn Thương Ngôn trong Cá Mực Hầm Mật một tay lập nghiệp, gây dựng thành công cho nền E-Sport nước nhà.

Còn Tạ Chi Giao trong Đi Đến Nơi Có Gió sẵn sàng từ bỏ công việc lương cao trên thành phố về quê lập nghiệp, mong có thể phát triển nghề truyền thống và du lịch ở quê nhà. Tạ Chi Dao đích thị là một nhà khởi nghiệp nên những bước đầu gặp phải vô vàn trở ngại. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ bỏ cuộc vì tình yêu với quê hương. Ánh mắt kiên định, lạc quan của Tạ Chi Dao không khỏi làm người xem cảm thấy ấn tượng.