Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước

Sao quốc tế 08/03/2023 11:02

Chia sẻ trên tạp chí L'Officiel về vai diễn trong Đi Đến Nơi Có Gió, anh cho biết nhân vật Tạ Chi Dao bắt đầu từ tiếng gọi của con tim mình và chọn con đường sự nghiệp "đi ngược xu hướng". Lý Hiện cũng có những suy nghĩ trùng khớp với suy nghĩ của nhân vật mình thủ vai.

Thời gian qua, Lý Hiện được công chúng chú ý trở lại  và chiếm trọn cảm tình của khán giả nhờ vào thành công của bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió đóng chính cùng Lưu Diệc Phi. Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của Lý Hiện trên tạp chí L'Officiel cả nam lẫn nữ số tháng 3. Theo đó, với tone mày đen trắng là chủ yếu, anh chàng xuất hiện ấn tượng với vẻ ngoài lịch lãm, đầy nam tính.

Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước - Ảnh 1Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước - Ảnh 2Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước - Ảnh 3Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước - Ảnh 4Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước - Ảnh 5

Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước - Ảnh 6Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước - Ảnh 7Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước - Ảnh 8Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước - Ảnh 9Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước - Ảnh 10Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước - Ảnh 11Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước - Ảnh 12Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước - Ảnh 13Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước - Ảnh 14Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước - Ảnh 15

Chia sẻ trên tạp chí L'Officiel về vai diễn trong Đi Đến Nơi Có Gió, anh cho biết nhân vật Tạ Chi Dao bắt đầu từ tiếng gọi của con tim mình và chọn con đường sự nghiệp "đi ngược xu hướng". Lý Hiện cũng có những suy nghĩ trùng khớp với suy nghĩ của nhân vật mình thủ vai.

Theo đó, vào 4 năm trước, Lý Hiện đã từ bỏ danh lợi để trở thành một diễn viên chân chính. Để đưa ra và thực hiện quyết định này không phải là điều dễ dàng, may mắn thay, bây giờ anh ấy đã đưa một phần đáp án, anh ấy hy vọng mọi người có thể nhìn thấy phần tác phẩm này và ghi nhận sự kiên trì của anh ấy. Xây dựng ngày càng nhiều nhân vật khác nhau để gây ấn tượng với khán giả là điều anh ấy tin tưởng và muốn tiếp tục làm điều đó.

Được biết, nhân vật Tạ Chi Dao của Lý Hiện là chàng trai bỏ công việc lương cao ở thành phố để về quê lập nghiệp. Tạ Chi Dao được yêu thích bởi sự chân thành, ấm áp, sống tình nghĩa và luôn suy nghĩ tích cực. Người xem nhận xét, diễn xuất nhập tâm của Lý Hiện đã mang đến thành công cho nhân vật anh thể hiện. Tạo hình “trai quê" của nam diễn viên cũng rất “được lòng" các fan nữ.

Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước - Ảnh 16

Không những thế, sau bộ phim, nam diễn viên chính Lý Hiện còn được Weibo của UNESCO khen ngợi: "Trong Đi đến nơi có gió, nhân vật Tạ Chi Dao do Lý Hiện thể hiện đã phát huy sức mạnh của di sản văn hóa phi vật thể, làm sống lại nền kinh tế làng Vân Miêu".

Lý Hiện đầy lịch lãm trên tạp chí L'Officiel số tháng 3, tiết lộ bước ngoặt trong nghiệp diễn vào 4 năm trước - Ảnh 17

Sau nhiều năm sự nghiệp lận đận, Lý Hiện một lần nữa tìm lại hào quang nhờ bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió. Với tạo hình mới sau khi bộ phim kết thúc, người hâm mộ hy vọng Lý Hiện sẽ có thêm nhiều hoạt động cá nhân ghi dấu ấn.

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