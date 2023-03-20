Vừa qua, dự án Sắc Xuân Gửi Người Tình đã chính thức làm lễ khai máy đồng thời công bố dàn cast chính thức của bộ phim. Theo đó, dự án sẽ do Lý Hiện và Châu Vũ Đồng đóng chính. Ngoài ra bộ phim còn có sự tham gia của Ngô Tuấn Đình, Vạn Bằng, Lưu Lâm, Phương Phương, Trương Hy Duy...

Mặc dù kết hợp lần đầu tiên nhưng Lý Hiện và Châu Vũ Đồng vẫn được khán giả hết lời khen ngợi vì sự tương xứng về nhan sắc lẫn thực lực diễn xuất. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng ‘chơi lớn’ tung ra poster đầu tiên của hai nhân vật chính. Theo đó, Châu Vũ Đồng được khen toát lên nét dịu dàng, thanh thuần trong mái tóc dài khác xa với những tạo hình tóc ngắn cá tính ở những dự án trước.

Sắc Xuân Gửi Người Tình có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Tình Nhân của tác giả Xả Mục Tư. Bộ phim có nội dung xoay quanh nhân vật Trang Khiết (Châu Vũ Đồng) bị mất một chân trái sau vụ tai nạn giao thông, Sau nhiều năm nỗ lực làm việc ở Thượng Hải, cô đã gom được một số tiền để trang bị cho mình một chiếc chân giả đắt tiền. Trên đường trở về quê dưỡng bệnh, thì cô gặp nam chính Trần Mạch Đông (Lý Hiện) - bạn học trung học, nhìn thấy anh với vẻ ngoài lịch lãm đẹp trai với bộ âu phục và giày da làm cô không khỏi bất ngờ. Người bạn học cũ xưa ấy của cô nay đã làm công việc trang điểm cho thi thể ở quê.

Tại đây, hai con người có những tổn thương trong lòng đã nảy sinh tình cảm với nhau, tưởng chừng như sẽ có một cái kết hạnh phúc, khi hai tâm hồn đồng điệu và cứu rỗi nhau gặp được nhau, nhưng anh là người gắn liền với quê hương, còn cô thì một lòng hướng về Thượng Hải náo nhiệt.