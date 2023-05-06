Dương Tử và Hứa Khải bị phản đối yêu đương trong Thừa Hoan Ký?

Mặc dù vừa hoàn thành hoạt động tuyên truyền cho dự án Muốn Mãi Mãi Yêu, Dương Tử lại khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi chuẩn bị gia nhập đoàn phim mới. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thừa Hoan Ký âm thầm công bố đội hình dàn diễn viên. Đáng chú ý lần này là sự kết hợp của cô nàng với nam diễn viên trẻ Hứa Khải trong dự án đô thị Thừa Hoan Ký, dự kiến tháng 6 khai máy.

Thừa Hoan Ký là bộ phim truyền hình do Tencent kết hợp với công ty Hoa Sách Ảnh Thị đầu tư sản xuất. Kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Nội dung kể về câu chuyện của nữ chính Mạch Thừa Hoan. Cô là một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước, từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, tính cách rất ưu tú. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thuận lợi vào làm việc ở cơ quan nhà nước và có một người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi về sự hợp tác lần này của cả Dương Tử và Hứa Khải. Về phía Dương Tử, nữ diễn viên bị chê già nua, kém sắc, trình độ diễn xuất bị thổi phồng quá mức. Việc tiểu hoa hàng đầu lứa 90 đóng cùng với Hứa Khải - nam diễn viên bị gán mác một màu, đóng phim nào flop phim đó là điều hoàn toàn không xứng đáng bởi nguồn tài nguyên trước giờ của Dương Tử toàn hàng khủng.

Riêng về fandom Hứa Khải, người hâm mộ anh chàng đang mong ngóng dự án này trở thành ‘dưa bở’ hơn bao giờ hết. Nguyên nhân là Thừa Hoan Ký sẽ là một bộ phim nữ chủ, nhân vật nam chính chỉ đóng vai trò hỗ trợ nữ chính trong cốt truyện. Trong khi ở những tác phẩm gần đây, Hứa Khải đều giữ phiên 1 hoặc bình phiên so với Cảnh Điềm, Cổ Lực Na Trát, Ngu Thư Hân. Người hâm mộ cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới địa vị và khả năng áp phiên bạn diễn trong các tác phẩm tiếp theo.