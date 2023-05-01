Dương Tử xuất hiện trên tạp chí Wonderland khi vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, nhan sắc thế nào mà khiến netizen 'lắc đầu chán nản'?

Sao quốc tế 01/05/2023 13:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Dương Tử trên tạp chí Wonderland số tháng 5/2023. Nhan sắc và cách tạo dáng của cô nàng khiến netizen chán nản.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Dương Tử trên tạp chí Wonderland số tháng 5/2023. Từng là mỹ nhân gây tranh cãi với biểu cảm, thần thái tại các sự kiện, Dương Tử tiếp tục bị soi khi ‘lên sóng’ tạp chí danh tiếng.

Trong đa phần những bức hình, Dương Tử vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, cách tạo dáng đơn giản và không tạo được bất cứ điểm nhấn gì. Cũng có một số bức hình nàng tiểu hoa 'thay đổi' bằng cách mỉm cười, thế nhưng lại quá gượng gạo khiến cho netizen cũng phải lắc đầu chán nản.

Dương Tử xuất hiện trên tạp chí Wonderland khi vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, nhan sắc thế nào mà khiến netizen 'lắc đầu chán nản'? - Ảnh 1Dương Tử xuất hiện trên tạp chí Wonderland khi vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, nhan sắc thế nào mà khiến netizen 'lắc đầu chán nản'? - Ảnh 2Dương Tử xuất hiện trên tạp chí Wonderland khi vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, nhan sắc thế nào mà khiến netizen 'lắc đầu chán nản'? - Ảnh 3Dương Tử xuất hiện trên tạp chí Wonderland khi vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, nhan sắc thế nào mà khiến netizen 'lắc đầu chán nản'? - Ảnh 4Dương Tử xuất hiện trên tạp chí Wonderland khi vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, nhan sắc thế nào mà khiến netizen 'lắc đầu chán nản'? - Ảnh 5Dương Tử xuất hiện trên tạp chí Wonderland khi vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, nhan sắc thế nào mà khiến netizen 'lắc đầu chán nản'? - Ảnh 6Dương Tử xuất hiện trên tạp chí Wonderland khi vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, nhan sắc thế nào mà khiến netizen 'lắc đầu chán nản'? - Ảnh 7Dương Tử xuất hiện trên tạp chí Wonderland khi vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, nhan sắc thế nào mà khiến netizen 'lắc đầu chán nản'? - Ảnh 8Dương Tử xuất hiện trên tạp chí Wonderland khi vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, nhan sắc thế nào mà khiến netizen 'lắc đầu chán nản'? - Ảnh 9Dương Tử xuất hiện trên tạp chí Wonderland khi vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, nhan sắc thế nào mà khiến netizen 'lắc đầu chán nản'? - Ảnh 10Dương Tử xuất hiện trên tạp chí Wonderland khi vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, nhan sắc thế nào mà khiến netizen 'lắc đầu chán nản'? - Ảnh 11

Dương Tử là tiểu hoa nổi tiếng nhất nhì showbiz Hoa ngữ hiện nay, phim cô đóng đều được quan tâm rất nhiều nhưng chẳng thể phủ nhận được một điều, đó là cô không hợp với làng thời trang.

Dương Tử xuất hiện trên tạp chí Wonderland khi vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, nhan sắc thế nào mà khiến netizen 'lắc đầu chán nản'? - Ảnh 12

Bản thân Dương Tử cũng từng được mệnh danh là ‘có khả năng’ biến hàng hiệu thành hàng chợ, biểu cảm nghèo nàn cùng cách tạo dáng hạn chế, không có 'thần thái' đủ để khiến mọi người chú ý đến. Chính vì những lý do này, Dương Tử không phải là gương mặt được các thương hiệu thời trang hay các nhãn hàng ưu ái, khả năng mang hàng của cô cũng rất kém, thậm chí còn bị chê là không bằng cả sao nữ tuyến 18.

Dương Tử xuất hiện trên tạp chí Wonderland khi vừa chia tay 'em trai' Phạm Băng Băng, nhan sắc thế nào mà khiến netizen 'lắc đầu chán nản'? - Ảnh 13

Được biết, dự án Muốn Mãi Mãi Yêu do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa tham gia đóng chính đã chính thức đóng máy thời gian gần đây. Theo đó, có thông tin 2 nền tảng Youku và Iqiyi đang tranh nhau mua bản quyền của dự án này. Bên cạnh đó, đài Đông Phương cũng muốn bộ phim sớm ra mắt vào quý 3 năm nay.Chính vì thế, các fan hâm mộ đang ngày đêm công bố lịch lên sóng chính thức của bộ phim.

Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng được nhiều nền tảng 'giành giựt' mua bản quyền lên sóng

Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng được nhiều nền tảng 'giành giựt' mua bản quyền lên sóng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng được nền tảng tranh nhau mua bản quyền lên sóng.

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