Dương Tử sắp tham gia tiếp dự án cổ trang, netizen phản đối gay gắt vì điều này?

Sao quốc tế 04/05/2023 15:05

Mới đây, dự án cổ trang Mộc Lan Vô Trưởng Huynh đang chuẩn bị được khai máy và đang nhắm tới Dương Tử vào vai nữ chính. Tuy nhiên, netizen phản đối gay gắt vì điều này.

Dương Tử từng là cái tên gây sốt và bảo chứng cho rating phim ảnh Hoa ngữ. Cô được đánh giá là một trong những tiểu hoa đán thế hệ 9x thành công và có lượng fan hâm mộ đông đảo. Những tưởng sự nghiệp của cô sẽ vững vàng và trên đà phát triển thì vài năm trở lại đây, nữ diễn viên bị đánh giá xuống phong độ khi mãi dậm chân tại chỗ với dòng phim ngôn tình, cổ trang.

Dương Tử sắp tham gia tiếp dự án cổ trang, netizen phản đối gay gắt vì điều này? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Mộc Lan Vô Trưởng Huynh đang chuẩn bị được khai máy. Theo đó, dự án này đang nhắm tới Dương Tử vào vai nữ chính. Với kinh nghiệm đóng các thể loại ngôn tình, cổ trang nên khả năng cao cô nàng sẽ nhận lời mời.

Dương Tử sắp tham gia tiếp dự án cổ trang, netizen phản đối gay gắt vì điều này? - Ảnh 2

Có thể thấy, so với nàng tiểu hoa cùng lứa Địch Lệ Nhiệt Ba đã chuyển hướng dòng phim chính kịch hình sự, phá án trong Lợi Kiếm Hoa Hồng thì Dương Tử vẫn dậm chân tại chỗ. Ban đầu, nhiều khán giả đánh giá rằng sau khi rời công ty cũ, Dương Tử sẽ tự lập và có những hướng phát triển sự nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên, những chiến lược, kế hoạch đóng phim của cô đều không được đánh giá cao.

Sự nghiệp tuột dốc của Dương Tử khiến nhiều người liên tưởng đến Dương Mịch. Cả hai đều không giữ được phong độ của mình. Qua nhiều năm, hai tiểu hoa đán này vẫn chưa có nhiều tiến bộ trong diễn xuất. Họ thường xuyên bị khán giả chê khi diễn xuất gượng gạo, thiếu cảm xúc trên màn ảnh nhỏ.

Dương Tử sắp tham gia tiếp dự án cổ trang, netizen phản đối gay gắt vì điều này? - Ảnh 3

Hiện tại, Dương Tử có hai dự án Trường Tương TưMuốn Mãi Mãi Yêu sắp lên sóng. Tuy nhiên, khán giả dự đoán phim khó thu hút vì các sao nam hợp tác cùng cô đa phần đều là người mới, ít tiếng tăm.

Dương Tử sắp tham gia tiếp dự án cổ trang, netizen phản đối gay gắt vì điều này? - Ảnh 4

Trên thực tế, Dương Tử đã có nhiều năm đóng phim. Thậm chí, cô còn có lợi thế so với các ngôi sao khác khi được làm quen với diễn xuất từ khi còn ở lứa tuổi thiếu nhi. Tuy nhiên, có thể nói cái bóng của những vai diễn nhí cũng như các bộ phim trước đây đang đè nặng lên Dương Tử, khiến cô có bứt phá được.

 

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