Dương Tử khẳng định 'chủ quyền' với Phạm Thừa Thừa trong ảnh chụp cùng hội bạn thân

Sao quốc tế 08/05/2023 19:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Dương Tử khẳng định 'chủ quyền' với Phạm Thừa Thừa trong ảnh chụp cùng hội bạn thân khiến dân tình phấn khích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Muốn Mãi Mãi Yêu do Dương TửPhạm Thừa Thừa đóng chính bất ngờ tung poster mới. Không còn là hình ảnh cặp đôi mà là hình ảnh nhóm bạn của cặp đôi chính trong trang phục học đường ngập màu sắc thanh xuân.

Dương Tử khẳng định 'chủ quyền' với Phạm Thừa Thừa trong ảnh chụp cùng hội bạn thân - Ảnh 1

Mặc dù hình ảnh có hiện diện nhiều gương mặt ‘nam thanh nữ tú’ nhưng vẫn không lu mờ được nhan sắc của cặp đôi chính. Bên cạnh đó, màn khoác vai đầy tình cảm của Dương Tử dành cho Phạm Thừa Thừa khiến dân tình không khỏi phấn khích trước màn ‘tình cảm gà bông’ đầy ngọt ngào, ‘đánh dấu chủ quyền’ của cặp đôi.

Trước đó, có thông tin 2 nền tảng Youku và Iqiyi đang tranh nhau mua bản quyền của dự án này. Bên cạnh đó, đài Đông Phương cũng muốn bộ phim sớm ra mắt vào quý 3 năm nay. Chính vì thế, với loạt poster mới này, các fan hâm mộ không khỏi háo hức mong chờ lịch lên sóng chính thức của bộ phim.

Dương Tử khẳng định 'chủ quyền' với Phạm Thừa Thừa trong ảnh chụp cùng hội bạn thân - Ảnh 2

Muốn Mãi Mãi Yêu xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau. Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn.

Dương Tử khẳng định 'chủ quyền' với Phạm Thừa Thừa trong ảnh chụp cùng hội bạn thân - Ảnh 3

Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.

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