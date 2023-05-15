Dân tình phản đối Tiêu Chiến và tiểu Triệu Lệ Dĩnh 'yêu đương' trong Nắng Gắt

Sao quốc tế 15/05/2023 14:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nắng Gắt được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới sẽ do Tiêu Chiến và Điền Hi Vi đảm nhận.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Kiêu Dương Tự Ngã (tên khác: Nắng Gắt) được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới sẽ do Tiêu ChiếnĐiền Hi Vi đảm nhận.

Dân tình phản đối Tiêu Chiến và tiểu Triệu Lệ Dĩnh 'yêu đương' trong Nắng Gắt - Ảnh 1

Dân tình phản đối Tiêu Chiến và tiểu Triệu Lệ Dĩnh 'yêu đương' trong Nắng Gắt - Ảnh 2

Nhiều khán giả cho rằng nếu thông tin trên là sự thật thì có khả năng Tiêu Chiến sẽ gánh phim. Được biết, sau thành công của Khanh Khanh Nhật Thường vào cuối năm 2022, tên tuổi của Điền Hi Vi được công chúng biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, diễn xuất của cô vẫn chưa được đánh giá cao.

Dân tình phản đối Tiêu Chiến và tiểu Triệu Lệ Dĩnh 'yêu đương' trong Nắng Gắt - Ảnh 3

Bên cạnh đó, cô nàng còn được cho đang tiếp nối con đường nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba hay Triệu Lộ Tư, sử dụng những thị phi và tai tiếng để được mọi người nhắc tới. Theo đó, cô sẵn sàng cọ nhiệt với các đồng nghiệp nổi tiếng để gây chú ý.

Dân tình phản đối Tiêu Chiến và tiểu Triệu Lệ Dĩnh 'yêu đương' trong Nắng Gắt - Ảnh 4

Tuy nhiên, một số khán giả khác cho rằng khả năng Tiêu Chiến và Điền Hi Vi hợp tác trong dự án Nắng Gắt không cao. Được biết, Tiêu Chiến đang chuẩn bị vào đoàn phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp và tập trung hướng đến cơ hội ở mảng điện ảnh thay vì truyền hình.

Dân tình phản đối Tiêu Chiến và tiểu Triệu Lệ Dĩnh 'yêu đương' trong Nắng Gắt - Ảnh 5

Theo nguyên tác, nội dung Nắng Gắt kể về câu chuyện của cô gái tên Nhiếp Hi Quang - một người có vẻ bề ngoài mềm mại, dịu dàng nhưng tận sâu trong nội tâm vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Sinh ra trong một gia đình khá giả, thế nhưng cô lại không hạnh phúc vì bố mình lại yêu một người phụ nữ khác. Chính bởi vậy, với Hi Quang, những điều vốn rất bình dị và gần gũi trong cuộc sống lại là thứ khiến cô cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày.

Dân tình phản đối Tiêu Chiến và tiểu Triệu Lệ Dĩnh 'yêu đương' trong Nắng Gắt - Ảnh 6

Mặc dù luôn canh cánh về những tủi nhục mà mẹ mình phải chịu nhưng Nhiếp Hi Quang vẫn phải chấp nhận vào làm ở công ty của bố. Tại đây, Hi Quang đã gặp lại Trang Tự - chàng trai cô đã từng đem lòng yêu thầm vào những năm thanh xuân cấp 3 đẹp đẽ và Lâm Tự Sâm - vị giám đốc mạnh mẽ, quyết đoán, công khai dành tình cảm cho cô. Trang Tự là chàng trai tài giỏi nhưng lại có hoàn cảnh gia đình không tốt, điều đó luôn khiến anh cảm thấy tự ti về bản thân.

Dân tình phản đối Tiêu Chiến và tiểu Triệu Lệ Dĩnh 'yêu đương' trong Nắng Gắt - Ảnh 7

Dù Hi Quang lẫn Trang Tự đều cảm nắng đối phương ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng chàng tự ti còn nàng ngốc nghếch không nhận ra tình cảm sau nhiều lần “thả thính” của chàng nên kết quả là sau khi tốt nghiệp, cả hai đã bỏ lỡ nhau. Liệu sau khi gặp lại Trang Tự và biết được tình cảm sâu đậm của Lâm Tự Sâm, Hi Quang sẽ chọn ai, đó vẫn còn là câu hỏi bị bỏ dỡ và khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ.

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