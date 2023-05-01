Thay thế Hoắc Kiến Hoa thành đôi với Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt mùa 2, Tiêu Chiến bị dân tình phản đối dữ dội?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hoa Thiên Cốt mùa 2 chuẩn bị có kế hoạch khai máy vào quý 4 năm nay. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới do Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến đóng chính. Dù thông tin trên chưa được đoàn phim lên tiếng xác nhận nhưng netizen đã bùng nổ tranh cãi trên các diễn đàn mạng.

Ra mắt năm 2015, Hoa Thiên Cốt được xem là siêu phẩm cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ, đưa tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh, Hoắc Kiến Hoa vang danh khắp châu Á. Sau 8 năm kể từ khi Hoa Thiên Cốt ‘làm mưa làm gió’ trên màn ảnh xứ Trung, cư dân mạng chuyền tay nhau thông tin dự án sắp làm phần 2.

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến là hai đỉnh lưu nổi tiếng trong làng giải trí xứ Trung hiện nay. Tuy nhiên, xét về tuổi nghề và tiếng tăm, Triệu Lệ Dĩnh có kinh nghiệm dày dặn hơn với loạt phim bạo. Nếu theo nguyên tác, Triệu Lệ Dĩnh có thể đảm nhận phiên 1, tuy nhiên, các fan hâm mộ Tiêu Chiến sẽ khó chấp nhận để anh vào phiên 2. Chính vì thế, bình phiên là điều mà netizen nhắc đến nhiều nhất.

Bên cạnh đó, nếu xét về tuổi tác, Triệu Lệ Dĩnh là đàn chị, lớn tuổi hơn Tiêu Chiến. Điều này tạo nên một sự chênh lệch khi cả hai đóng tình nhân trên màn ảnh. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh từng đóng cùng đàn em Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ. Phim này ban đầu được dự đoán sẽ là bom tấn Hoa ngữ bùng nổ nhất của năm nay khi chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên đình đám của Priest.

Tuy nhiên, bộ phim lại khiến khán giả thất vọng khi kỹ xảo phim bị chê cũ và không có đột phá. Cộng thêm, sự kết hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác không phù hợp do chênh lệch tuổi tác. Điều này cũng gây áp lực không nhỏ đến cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến khi kết hợp.