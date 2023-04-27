Triệu Lệ Dĩnh khoe sắc trong trang phục địa phương sau thời gian dài quay phim Hổ Lang Chi Lộ

Sao quốc tế 27/04/2023 15:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp, rạng rỡ trong trang phục tại Tây Song Bản Nạp sau thời gian dài quay phim Hổ Lang Chi Lộ.

Những ngày gần đây, sau kì nghỉ dài đóng máy bộ phim Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh đã quay trở lại trường quay để thực hiện dự án Hổ Lang Chi Lộ. Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh trong trang phục tại Tây Song Bản Nạp, Vân Nam, Trung Quốc.

Triệu Lệ Dĩnh khoe sắc trong trang phục địa phương sau thời gian dài quay phim Hổ Lang Chi Lộ - Ảnh 1Triệu Lệ Dĩnh khoe sắc trong trang phục địa phương sau thời gian dài quay phim Hổ Lang Chi Lộ - Ảnh 2Triệu Lệ Dĩnh khoe sắc trong trang phục địa phương sau thời gian dài quay phim Hổ Lang Chi Lộ - Ảnh 3Triệu Lệ Dĩnh khoe sắc trong trang phục địa phương sau thời gian dài quay phim Hổ Lang Chi Lộ - Ảnh 4Triệu Lệ Dĩnh khoe sắc trong trang phục địa phương sau thời gian dài quay phim Hổ Lang Chi Lộ - Ảnh 5Triệu Lệ Dĩnh khoe sắc trong trang phục địa phương sau thời gian dài quay phim Hổ Lang Chi Lộ - Ảnh 6Triệu Lệ Dĩnh khoe sắc trong trang phục địa phương sau thời gian dài quay phim Hổ Lang Chi Lộ - Ảnh 7

Diện trang phục địa phương, Triệu Lệ Dĩnh khiến người hâm mộ xuýt xoa bởi nhan sắc tươi trẻ và vẻ ngoài rạng rỡ. Thay vì những trang phục và trang sức lộng lẫy, Triệu Lệ Dĩnh lại trông cực kỳ giản dị và đơn thuần với phong cách này. Được biết, bộ ảnh này do LK Lưu Kha đăng tải trên trang mạng xã hội xứ Trung. Theo tiết lộ, Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức đóng máy dự án Hổ Lang Chi Lộ.

Triệu Lệ Dĩnh khoe sắc trong trang phục địa phương sau thời gian dài quay phim Hổ Lang Chi Lộ - Ảnh 8

Trước đó, dân tình một phen xôn xao trước những hình ảnh đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Hổ Lang Chi Lộ. Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh mặc áo khoác dài, tóc cắt ngắn trông khá lạ mắt. Tạo hình này có phần khác biệt so với hình ảnh tóc dài dịu dàng, đằm thắm trước đây của Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh khoe sắc trong trang phục địa phương sau thời gian dài quay phim Hổ Lang Chi Lộ - Ảnh 9Triệu Lệ Dĩnh khoe sắc trong trang phục địa phương sau thời gian dài quay phim Hổ Lang Chi Lộ - Ảnh 10

Với vai diễn trong Hổ Lang Chi Lộ, Triệu Lệ Dĩnh sẽ thể hiện cá tính mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Dẫu vậy, vẫn có một số người cho là Triệu Lệ Dĩnh ăn mặc có phần quê mùa, trang phục và kiểu tóc như đang dìm bớt nhan sắc rực rỡ vốn có của cô. Đây là phim điện ảnh khai thác đề tài tội phạm, do Ngũ Bách làm đạo diễn, chính thức khai máy từ 14/2. Ngoài Triệu Lệ Dĩnh, phim còn có sự góp mặt của Tiêu Ương và Phùng Đức Luân.

 

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