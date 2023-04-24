Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm

Sao quốc tế 24/04/2023 14:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Trần Đô Linh trên tạp chí Ifeng Beauty Awards. Tuy nhiên, cô nàng bị đặt lên bàn cân so sánh với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở 1 điểm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Trần Đô Linh trên tạo chí Ifeng Beauty Awards. Theo đó, cô nàng đã chính thức trở thành đại sứ mùa xuân 2023 của tạp chí này. Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp tao nhã nên người nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả.

Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm - Ảnh 1Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm - Ảnh 2Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm - Ảnh 3Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm - Ảnh 4Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm - Ảnh 5Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm - Ảnh 6Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm - Ảnh 7Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm - Ảnh 8

Đáng chú ý, khi thứ sức với tạo hình đội vòng hoa trên đầu, nhiều khán giả đã đặt lên bàn cân so sánh với Triệu Lệ Dĩnh. Theo đó, trước đây, Triệu Lệ Dĩnh đến Tuyên Châu Phúc Kiến để chụp tạp chí Thượng Thành Sĩ Khai Niên 2023. Tại đây, nàng tiểu hoa đã được thử đội vòng hoa kẹp tóc truyền thống của người Tuyền Châu. Có nhiều ý kiến cho rằng Trần Đô Linh tuy xinh đẹp khi đội vòng hoa nhưng lại không đủ khí chất bằng Triệu Lệ Dĩnh.

Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm - Ảnh 9Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm - Ảnh 10

Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm - Ảnh 11

Trần Đô Linh là nữ diễn viên được công chúng quan tâm thời gian gần đây khi vào vai nữ phụ của bộ phim đang hot Trường Nguyệt Tẫn Minh. Vào 2 vai diễn phản diện ‘Thánh nữ’ Thiên Hoan và Diệp Băng Thường, Trần Đô Linh được nhiều khán giả đánh giá nổi bật hơn hẳn nữ chính Bạch Lộc. Sự điên cuồng trong tính cách, trái ngược với vẻ ngoài hiền lành khiến nhân vật Thiên Hoan do Trần Đô Linh thể hiện trở nên nổi bật. Lý do các cảnh của nhân vật này được chú ý là diễn xuất của Trần Đô Linh.

Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm - Ảnh 12Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm - Ảnh 13

Với vai diễn mới, Trần Đô Linh thoát mác ‘bình hoa di động’ và thể hiện diễn xuất tiến bộ, đầy ấn tượng. Cảnh bay của Trần Đô Linh cũng được khen ngợi giống tiên nữ, có tiên khí nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Không những thế, cư dân mạng còn dành lời khen ngợi cho Trần Đô Linh vì là một người thực sự hoàn hảo khi có sắc vóc đỉnh cao, lại còn là học bá, thủ khoa của trường đại học.

 

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Từ khóa:   Trần Đô Linh Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc Trần Đô Linh Trường Nguyệt Tẫn Minh sao hoa ngữ

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