Trần Đô Linh và Dương Dương sắp 'tái hợp' sau 8 năm 'yêu đương' trong phim của Tô Hữu Bằng

Sao quốc tế 20/04/2023 16:24

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trần Đô Linh và Dương Dương sắp tái hợp trong một dự án cổ trang sau 8 năm yêu đương trong Tai Trái.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Phàm Nhân Tu Tiên được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vọng Ngữ do công ty Lạc Thị Ảnh Nghiệp chịu trách nhiệm sản xuất chuẩn bị khởi quay. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới sẽ do Dương DươngTrần Đô Linh đóng chính.

Trần Đô Linh và Dương Dương sắp 'tái hợp' sau 8 năm 'yêu đương' trong phim của Tô Hữu Bằng - Ảnh 1

Nếu tin đồn này là sự thật thì đây được xem là dự án tái hợp của Trần Đô Linh và Dương Dương sau dự án Tai Trái. Được biết, năm 2015, cặp đôi này từng gây ấn tượng với khán giả khi tham gia bộ phim điện ảnh Tai Trái của đạo diễn Tô Hữu Bằng. Trong phim này, Dương Dương đóng cặp với Trần Đô Linh tạo nên cặp đôi học đường đầy ngọt ngào.

Trần Đô Linh và Dương Dương sắp 'tái hợp' sau 8 năm 'yêu đương' trong phim của Tô Hữu Bằng - Ảnh 2

Sau bộ phim, Dương Dương và Trần Đô Linh cũng gây nên cơn sốt vì quá đẹp đôi. Trong khi Dương Dương thu hút với gương mặt sáng sủa, sắc vóc thư sinh thì Trần Đô Linh khiến khán giả choáng ngợp với vẻ đẹp được mệnh danh 'Nữ thần trường học'.

Ở thời điểm hiện tại, Dương Dương và Trần Đô Linh đều có tên tuổi nhất định trong làng giải trí Hoa Ngữ. Được biết, với 2 vai diễn phản diện trong Trường Nguyệt Tẫn Minh vừa lên sóng gần đây, Trần Đô Linh thoát mác 'bình hoa di động'. Bên cạnh đó, Trần Đô Linh được nhận xét là ‘nữ phụ vàng’  hiện nay, nổi danh với danh hiệu nữ phụ có nhan sắc lấn át nữ chính.

Trần Đô Linh và Dương Dương sắp 'tái hợp' sau 8 năm 'yêu đương' trong phim của Tô Hữu Bằng - Ảnh 3

Dương Dương là một trong Tứ đại lưu lượng của Cbiz hiện nay với thành công trong nhiều dự án truyền hình. Đồng thời, nam diễn viên cũng đang dần chuyển mình sang phái thực lực, đảm nhận các vai diễn đa dạng và không còn bị đóng khuôn hình tượng như trước. Bên cạnh đó, anh chàng còn tích cực tham gia các show truyền hình, luôn góp mặt trong nhiều dự án lớn và trở thành gương mặt mang tầm ảnh hưởng tại làng giải trí Trung Quốc.

Trần Đô Linh và Dương Dương sắp 'tái hợp' sau 8 năm 'yêu đương' trong phim của Tô Hữu Bằng - Ảnh 4

Phàm Nhân Tu Tiên là một bộ phim tiên hiệp, huyền huyễn được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vọng Ngữ. Bộ phim kể về về phá trình tu tiên của cậu thiếu niên bình thường tên Hàn Lập. Hàn Lập trong một lần tình cờ đã có cơ duyên gia nhập võ lâm giang hồ, trở thành đệ tử của một môn phái có tiếng. Với thân phận như vậy, làm sao để có thể có chỗ đứng trong môn phái, làm sao có thể đứng trong hàng ngũ tu tiên để trở nên bất tử?

 

'Thánh nữ Thiên Hoan' Trần Đô Linh phải xem chương trình phổ cập pháp luật để vào vai phản diện của Trường Nguyệt Tẫn Minh

'Thánh nữ Thiên Hoan' Trần Đô Linh phải xem chương trình phổ cập pháp luật để vào vai phản diện của Trường Nguyệt Tẫn Minh

Những ngày qua, mạng xã hội ấn tượng trước phân cảnh tàn ác của nhân vật Thánh nữ Thiên Hoan (Trần Đô Linh) trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Theo đó, trong một video phỏng vấn mới đây, Trần Đô Linh tiết lộ bản thân đã phải xem rất nhiều chương trình phổ cập pháp luật để có thể vào vai diễn này.

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Từ khóa:   Dương Dương Trần Đô Linh Tai Trái sao hoa ngữ cbiz

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