Lý Thấm bị chê bai nhan sắc, thua xa Triệu Lệ Dĩnh khi cùng hóa thân thành cô gái nông thôn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài so sánh về nhan sắc tạo hình cô gái nông thôn của Lý Thấm trong Nhân Sinh Lộ Dao với Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia . Theo đó, trong nguyên tác, Lưu Xảo Trân (Lý Thấm) là hoa khôi thôn, được ăn uống đầy đủ hơn nhiều người trong làng, do đó dáng người khá đầy đặn và xinh đẹp. Ngoài ra, cô rất biết ăn mặc, không lòe loẹt nhưng chẳng hề giản dị. Không những thế, cô có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt linh động, trông chẳng giống gái thôn chút nào.

Dự án Nhân Sinh Chi Lộ do Lý Thấm và Trần Hiểu đóng chính đã chính thức khép lại với thành tích khá tốt. Tuy nhiên, chủ đề về nhan sắc của nhân vật do Lý Thấm thủ vai vẫn là đề tài bàn tán của cộng đồng mạng.

Dựa theo tiêu chuẩn này, nhiều khán giả cho rằng Lý Thấm không những quá gầy gò mà còn bị trang điểm đen đúa bẩn thỉu như quên rửa mặt, chỉ có thể nói là chẳng liên quan gì đến miêu tả trong truyện. Không những thế, nhân vật Xảo Trân khá 'não tàn' trong chuyện tình yêu, toàn bộ suy nghĩ đều đặt lên người Cao Gia Lâm (Trần Hiểu), luôn cho đi mà không cần nhận lại.

Với vai diễn ‘cô gái nông thôn’ Hà Hạnh Phúc trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh khi dám chuyển mình, từ bỏ cái mác của diễn viên lưu lượng với những bộ phim cổ trang thuần túy để lột xác với các vai diễn gai góc hơn.

Dù không hóa trang ‘dìm hàng’ khi hóa thân thành cô gái nông thôn, Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện rất xuất sắc hình ảnh cô gái chân chất nhưng cũng dũng cảm, kiên định. Không những thế còn thể hiện được cảm xúc của nhân vật ở các gia đoạn khác nhau. Hà Hạnh Phúc kiên cường đấu tranh, không bao giờ cúi đầu trước khó khăn.