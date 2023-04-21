Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tái hiện lại hình ảnh nàng tiểu Cốt trong buổi quảng bá Dữ Phượng Hành

Sao quốc tế 21/04/2023 11:06

Vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã có buổi phỏng vấn về bộ phim Dữ Phượng Hành trên weibo ‘Nhập Vai’. Đáng chú ý, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ có màn tái hiện lại hình ảnh nàng tiểu Cốt khiến dân tình xao xuyến.

Vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã có buổi phỏng vấn về bộ phim Dữ Phượng Hành trên weibo ‘Nhập Vai’. Được biết, cặp đôi đã khiến dân tình phấn khích khi tái hiện lại tạo hình của nhân vật chính của bộ phim và có màn tương tác tình tứ, ngọt ngào.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tái hiện lại hình ảnh nàng tiểu Cốt trong buổi quảng bá Dữ Phượng Hành - Ảnh 1

Bên cạnh đó, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh ôm má, nở nụ cười ngọt ngào khiến công chúng chú ý. Nhiều dân tình cho rằng hành động này khiến họ ‘quay về quá khứ’, nhớ lại hình ảnh của cô nàng Tiểu Cốt trong Hoa Thiên Cốt.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tái hiện lại hình ảnh nàng tiểu Cốt trong buổi quảng bá Dữ Phượng Hành - Ảnh 2

Cách đây 8 năm, Triệu Lệ Dĩnh từng đóng chính trong Hoa Thiên Cốt và oanh tạc màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, nụ cười ngọt ngào và diễn xuất linh động của cô nàng đã hạ gục trái tim bao khán giả. Bộ phim này được xem là bom tấn rực rỡ nhất  trong sự nghiệp của mỹ nhân họ Triệu. Đến nay, vai diễn nàng Tiểu Cốt vẫn được nhắc đến như một trong những vai diễn kinh điển trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tái hiện lại hình ảnh nàng tiểu Cốt trong buổi quảng bá Dữ Phượng Hành - Ảnh 3

Ngay từ khi công bố tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, dân tình không ngớt lời khen ngợi trước nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần khí chất. Nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh thực sự phù hợp với tạo hình trang phục màu xanh lam của nhân vật Thẩm Ly.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tái hiện lại hình ảnh nàng tiểu Cốt trong buổi quảng bá Dữ Phượng Hành - Ảnh 4

Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tái hiện lại hình ảnh nàng tiểu Cốt trong buổi quảng bá Dữ Phượng Hành - Ảnh 5

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

 

Netizen chỉ trích Lâm Canh Tân vì một phát ngôn gây sốc liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh sau màn tái hợp trong Dữ Phượng Hành?

Netizen chỉ trích Lâm Canh Tân vì một phát ngôn gây sốc liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh sau màn tái hợp trong Dữ Phượng Hành?

Dự án cổ trang Dữ Phượng Hành do Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đóng máy đã lâu nên dân tình luôn mong ngóng thời điểm lên sóng chính thức của bộ phim. Tuy nhiên, mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Lâm Canh Tân bị netizen chỉ trích vì một phát ngôn gây sốc liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dữ Phượng Hành Hoa Thiên Cốt sao hoa ngữ cbiz

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