Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp hẹn hò đêm khuya với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong, netizen nghi vấn cặp đôi sắp 'nối lại tình xưa'?

Sao quốc tế 29/04/2023 14:09

Tính đến nay, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn được hơn 2 năm nhưng khán giả vẫn nuôi hy vọng hai ngôi sao sẽ ‘nối lại tình xưa’ vào một ngày nào đó.

Tính đến nay, Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong đã ly hôn được hơn 2 năm. Dù tuyên bố vẫn xem nhau là bạn bè, cặp đôi hầu như không nhắc đến nhau nữa. Sự thật không thể thay đổi nhưng không ít dân mạng vẫn nuôi hy vọng hai ngôi sao sẽ ‘nối lại tình xưa’ vào một ngày nào đó.

Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp hẹn hò đêm khuya với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong, netizen nghi vấn cặp đôi sắp 'nối lại tình xưa'? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lộ bằng chứng tái hợp. Theo đó, họ phát hiện vào lúc tối muộn, Triệu Lệ Dĩnh ngồi trong xe và cúi đầu dùng điện thoại. Có thể thấy tâm trạng cô nàng rất vui vẻ, trên môi vẫn nở nụ cười. Người bên đầu dây bên kia được cho là Phùng Thiệu Phong vì sau cuộc gọi đó cô lái xe vào khu nhà Phùng Thiệu Phong và đi vào nhà chồng cũ.

Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp hẹn hò đêm khuya với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong, netizen nghi vấn cặp đôi sắp 'nối lại tình xưa'? - Ảnh 2Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp hẹn hò đêm khuya với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong, netizen nghi vấn cặp đôi sắp 'nối lại tình xưa'? - Ảnh 3Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp hẹn hò đêm khuya với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong, netizen nghi vấn cặp đôi sắp 'nối lại tình xưa'? - Ảnh 4Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp hẹn hò đêm khuya với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong, netizen nghi vấn cặp đôi sắp 'nối lại tình xưa'? - Ảnh 5

Hiện tại, phía Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa đưa ra phát ngôn về vấn đề này. Trước đó, Phùng Thiệu Phong đã bí mật đi chúc mừng sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh và bị giới truyền thông chụp được. Việc cả hai thường xuyên gặp gỡ càng làm người hâm mộ hy vọng họ sớm tái hợp.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có cơ hội hợp tác trong Tây Du Ký 3: Nữ nhi quốc hồi 2017 rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Cặp đôi cũng có màn kết hợp ngọt ngào trong Minh Lan truyện. Năm 2018, họ thông báo tin kết hôn và đón con trai chung vào tháng 2019. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai không duy trì được lâu, đến tháng 4/2021, cặp đôi đình đám này thông báo ly hôn thông qua công ty quản lý. Cả hai chia tay trong hòa bình và cùng chia sẻ trách nhiệm đối với con cái.

Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp hẹn hò đêm khuya với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong, netizen nghi vấn cặp đôi sắp 'nối lại tình xưa'? - Ảnh 6

Sau khi ‘đường ai nấy đi’, cả Triệu Lệ Dĩnh lẫn chồng cũ đều tất bật với công việc, con trai chung của họ chủ yếu do bà nội chăm sóc. Mỗi khi không vướng bận lịch trình, nữ diễn viên thăm con, đưa bé đi chơi. Vì muốn quý tử cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, cô và Phùng Thiệu Phong vẫn giữ liên lạc, duy trì việc gặp gỡ.

Triệu Lệ Dĩnh khoe sắc trong trang phục địa phương sau thời gian dài quay phim Hổ Lang Chi Lộ

Triệu Lệ Dĩnh khoe sắc trong trang phục địa phương sau thời gian dài quay phim Hổ Lang Chi Lộ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp, rạng rỡ trong trang phục tại Tây Song Bản Nạp sau thời gian dài quay phim Hổ Lang Chi Lộ.

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