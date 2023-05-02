'Người tình màn ảnh' Tiêu Chiến từng bị chê bai tạo hình quê mùa, nay 'vịt hóa thiên nga' khiến dân tình mê mẩn

Sao quốc tế 02/05/2023 11:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh ‘người tình màn ảnh’ Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao. Loạt hình ảnh 'vịt hóa thiên nga' này đánh bay mọi lời chê bai về nhan sắc không xứng đôi với nam thần.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Nhậm Mẫn, được biết đến là ‘người tình màn ảnh’ Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao. Theo đó, cô nàng đã đến tham gia một sự kiện với ngoại hình cực bắt mắt. Từ kiểu tóc, trang phục cho đến cách trang điểm đều giúp làm nổi bật nhan sắc của cô nàng. Tạo hình này của cô nàng nhanh chóng nhận về vô số lời khen ngợi có cánh của cư dân mạng.

'Người tình màn ảnh' Tiêu Chiến từng bị chê bai tạo hình quê mùa, nay 'vịt hóa thiên nga' khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 1'Người tình màn ảnh' Tiêu Chiến từng bị chê bai tạo hình quê mùa, nay 'vịt hóa thiên nga' khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 2'Người tình màn ảnh' Tiêu Chiến từng bị chê bai tạo hình quê mùa, nay 'vịt hóa thiên nga' khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 3'Người tình màn ảnh' Tiêu Chiến từng bị chê bai tạo hình quê mùa, nay 'vịt hóa thiên nga' khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 4'Người tình màn ảnh' Tiêu Chiến từng bị chê bai tạo hình quê mùa, nay 'vịt hóa thiên nga' khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 5'Người tình màn ảnh' Tiêu Chiến từng bị chê bai tạo hình quê mùa, nay 'vịt hóa thiên nga' khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 6'Người tình màn ảnh' Tiêu Chiến từng bị chê bai tạo hình quê mùa, nay 'vịt hóa thiên nga' khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 7'Người tình màn ảnh' Tiêu Chiến từng bị chê bai tạo hình quê mùa, nay 'vịt hóa thiên nga' khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 8'Người tình màn ảnh' Tiêu Chiến từng bị chê bai tạo hình quê mùa, nay 'vịt hóa thiên nga' khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 9'Người tình màn ảnh' Tiêu Chiến từng bị chê bai tạo hình quê mùa, nay 'vịt hóa thiên nga' khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 10'Người tình màn ảnh' Tiêu Chiến từng bị chê bai tạo hình quê mùa, nay 'vịt hóa thiên nga' khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 11'Người tình màn ảnh' Tiêu Chiến từng bị chê bai tạo hình quê mùa, nay 'vịt hóa thiên nga' khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 12

Loạt hình ảnh mới của Nhậm Mẫn đánh bay mọi lời chê bai về nhan sắc không xứng đôi với Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao. Cụ thể, trong thời gian ở phim trường Ngọc Cốt Dao, Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn có những cảnh quay xuất hiện chung khung hình. Nếu Tiêu Chiến được khen ngợi bởi vẻ ngoài điển trai, khôi ngô và thần thái tỏa sáng của mình trong bộ trang phục cổ trang màu trắng thì Nhậm Mẫn ngược lại. Cô lại bị chê bai tạo hình quê mùa, mái tóc xấu, dáng vẻ mộc mạc, nhan sắc bình thường, giống như một cô hầu gái.

'Người tình màn ảnh' Tiêu Chiến từng bị chê bai tạo hình quê mùa, nay 'vịt hóa thiên nga' khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 13'Người tình màn ảnh' Tiêu Chiến từng bị chê bai tạo hình quê mùa, nay 'vịt hóa thiên nga' khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 14

Nhiều người cho rằng, ngoại hình của Nhậm Mẫn không đẹp, đơn giản, không xứng với Tiêu Chiến. Tuy nhiên, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ dùng diễn xuất 'ổn áp' của mình để khắc phục những điểm yếu khác.

Nhậm Mẫn sinh năm 1999, là sinh viên khoa diễn xuất của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Cô sở hữu nhan sắc mang vẻ cổ điển với đôi mắt nhỏ dài và hơi buồn, gương mặt to, không xinh đẹp rực rỡ, kiêu sa như đa số những nữ diễn viên hiện nay. Thế nhưng, Nhậm Mẫn lại được đánh giá tốt về diễn xuất.

'Người tình màn ảnh' Tiêu Chiến từng bị chê bai tạo hình quê mùa, nay 'vịt hóa thiên nga' khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 15

Từ khi là sinh viên năm nhất, cô đã được đạo diễn Quách Kính Minh chọn làm nữ chính cho phim điện ảnh Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông (2008) với đề tài bạo lực học đường. Vai diễn nữ chính Dịch Dao có tâm lý nặng. Đây là thử thách với mọi diễn viên, nhất là những gương mặt mới chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Nhưng Nhậm Mẫn đã làm được và được khen ngợi như bước ra từ tiểu thuyết.

'Người tình màn ảnh' Tiêu Chiến từng bị chê bai tạo hình quê mùa, nay 'vịt hóa thiên nga' khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 16

Thành công của vai diễn đầu tay giúp Nhậm Mẫn được nhắm cho vai công chúa Huy Nhu trong phim truyền hình Thanh Bình Nhạc. Cô hóa thân thành nàng công chúa cá tính mạnh mẽ, dám yêu dám hận nhưng cuối cùng vẫn phải chịu cái kết bi thương. Tuy chỉ là vai phụ nhưng nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều lời khen về khả năng nhập vai của mình.

'Người tình màn ảnh' Tiêu Chiến từng bị chê bai tạo hình quê mùa, nay 'vịt hóa thiên nga' khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 17

Hiện tại, dự án Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn chưa có lịch lên sóng. Các khán giả tiếp tục hóng đợi những tin tức chính thức từ phía đoàn phim này.

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