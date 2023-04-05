Tiêu Chiến được 'ông lớn' sản xuất phim để mắt, chuẩn bị lấn sâu màn ảnh rộng, netizen liền gọi tên Vương Nhất Bác vì 1 lý do?

Sao quốc tế 05/04/2023 14:03

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Tiêu Chiến đang từng bước chuyển sang điện ảnh và đang giữ mối quan hệ tốt đẹp với 'ông lớn' sản xuất phim. Netizen liền gọi tên Vương Nhất Bác.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Tiêu Chiến đang từng bước chuyển sang điện ảnh và đang giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà sản xuất phim Chính Ngọ. Được biết, đây là nhà sản xuất phim hàng đầu xứ Trung với các tác phẩm đình đám Hoan Lạc Tụng, Minh Lan Truyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia,...và là ‘ông lớn’ được nhiều sao Hoa Ngữ ao ước được hợp tác.

Tiêu Chiến được 'ông lớn' sản xuất phim để mắt, chuẩn bị lấn sâu màn ảnh rộng, netizen liền gọi tên Vương Nhất Bác vì 1 lý do? - Ảnh 1

Không những thế, người này còn cho biết hai bên đang đợi kịch bản phù hợp thì sẽ chính thức hợp tác. Được biết, Chính Ngọ rất coi trọng Tiêu Chiến nhờ diễn xuất được lòng khán giả và khả năng gánh phim tốt. Nếu thông tin trên là sự thật thì đây là cơ hội chuyển hình mới của anh chàng.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng việc có ý định ‘lấn sâu’ vào điện ảnh của Tiêu Chiến là để chạy đua cùng ‘tình cũ màn ảnh’ Vương Nhất Bác. Theo đó, thời gian gần đây, Vương Nhất Bác gây chú ý khi tham gia vào các dự án điện ảnh Vô Danh, Người Bạn Của Tôi và sắp tới là Nhiệt Liệt và đạt danh thu khủng phòng vé. Chính vì thế họ cho rằng nếu Tiêu Chiến chuyển hình thành công ở mảng điện ảnh thì sẽ chính thức là ‘kỳ phùng địch thủ’ của Vương Nhất Bác ở màn ảnh rộng.

Tiêu Chiến được 'ông lớn' sản xuất phim để mắt, chuẩn bị lấn sâu màn ảnh rộng, netizen liền gọi tên Vương Nhất Bác vì 1 lý do? - Ảnh 2

Một số khán giả khác cho rằng Tiêu Chiến khó theo kịp Vương Nhất Bác ở mảng điện ảnh. Trước đó, Tiêu Chiến từng tham gia dự án điện ảnh Tru Tiên 1 và bị chê thậm tệ. Dự án từng ẵm giải ‘Bộ phim điện ảnh gây thất vọng nhất’ của Cây chổi vàng 2020. Nhóm giám khảo của Cây Chổi Vàng đánh giá: "Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không thể tạo ra sức hút cho nhân vật, không hiểu chính nhân vật mình đang đóng. Cách thể hiện của anh quá bạo lực, vụn vặt, không khống chế được vai diễn. Trương Tiểu Phàm do Tiêu Chiến thể hiện chỉ có ngoại hình được tô điểm, mà không có biến hóa nội tâm bên trong".

Tiêu Chiến được 'ông lớn' sản xuất phim để mắt, chuẩn bị lấn sâu màn ảnh rộng, netizen liền gọi tên Vương Nhất Bác vì 1 lý do? - Ảnh 3

Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức từ phía Chính Ngọ cũng như phía Tiêu Chiến nhưng các fan hâm mộ của anh chàng vẫn kì vọng một vai diễn điện ảnh đột phá của anh chàng trong tương lai.

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến rục rịch lịch lên sóng, khán giả khó chịu vì một điều?

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến rục rịch lịch lên sóng, khán giả khó chịu vì một điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn đã rục rịch lịch lên sóng nhưng vẫn khiến netizen khó chịu vì một điều.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Chính Ngọ sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến rục rịch lịch lên sóng, khán giả khó chịu vì một điều?

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến rục rịch lịch lên sóng, khán giả khó chịu vì một điều?

Tiêu Chiến sắp có cơ hội sánh duyên cùng 'đàn chị' Dương Mịch nhưng lại bị netizen một mực phản đối

Tiêu Chiến sắp có cơ hội sánh duyên cùng 'đàn chị' Dương Mịch nhưng lại bị netizen một mực phản đối

Thỏa lòng fan couple, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị về chung 'một nhà' trong Phong Nguyệt Bất Tương Quan

Thỏa lòng fan couple, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị về chung 'một nhà' trong Phong Nguyệt Bất Tương Quan

Lưu Diệc Phi và Tiêu Chiến bất ngờ xuất hiện cùng nhau sau màn chung khung hình đẹp đôi trong Đêm hội Weibo 2023

Lưu Diệc Phi và Tiêu Chiến bất ngờ xuất hiện cùng nhau sau màn chung khung hình đẹp đôi trong Đêm hội Weibo 2023

Lộ ảnh couple đỉnh lưu Tiêu Chiến - Địch Lệ Nhiệt Ba chung khung hình với visual cực phẩm, sự thật phía sau khiến netizen bật ngửa

Lộ ảnh couple đỉnh lưu Tiêu Chiến - Địch Lệ Nhiệt Ba chung khung hình với visual cực phẩm, sự thật phía sau khiến netizen bật ngửa

Tiêu Chiến được lựa chọn vào một dự án điện ảnh 'khủng', không chiếu rạp nhưng vẫn chứng minh 'cái tên đắt giá' ở một điểm?

Tiêu Chiến được lựa chọn vào một dự án điện ảnh 'khủng', không chiếu rạp nhưng vẫn chứng minh 'cái tên đắt giá' ở một điểm?

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê