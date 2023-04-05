Tiêu Chiến được 'ông lớn' sản xuất phim để mắt, chuẩn bị lấn sâu màn ảnh rộng, netizen liền gọi tên Vương Nhất Bác vì 1 lý do?

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Tiêu Chiến đang từng bước chuyển sang điện ảnh và đang giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà sản xuất phim Chính Ngọ . Được biết, đây là nhà sản xuất phim hàng đầu xứ Trung với các tác phẩm đình đám Hoan Lạc Tụng, Minh Lan Truyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia,...và là ‘ông lớn’ được nhiều sao Hoa Ngữ ao ước được hợp tác.

Không những thế, người này còn cho biết hai bên đang đợi kịch bản phù hợp thì sẽ chính thức hợp tác. Được biết, Chính Ngọ rất coi trọng Tiêu Chiến nhờ diễn xuất được lòng khán giả và khả năng gánh phim tốt. Nếu thông tin trên là sự thật thì đây là cơ hội chuyển hình mới của anh chàng.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng việc có ý định ‘lấn sâu’ vào điện ảnh của Tiêu Chiến là để chạy đua cùng ‘tình cũ màn ảnh’ Vương Nhất Bác. Theo đó, thời gian gần đây, Vương Nhất Bác gây chú ý khi tham gia vào các dự án điện ảnh Vô Danh, Người Bạn Của Tôi và sắp tới là Nhiệt Liệt và đạt danh thu khủng phòng vé. Chính vì thế họ cho rằng nếu Tiêu Chiến chuyển hình thành công ở mảng điện ảnh thì sẽ chính thức là ‘kỳ phùng địch thủ’ của Vương Nhất Bác ở màn ảnh rộng.