Tiêu Chiến được 'ông lớn' sản xuất phim để mắt, chuẩn bị lấn sâu màn ảnh rộng, netizen liền gọi tên Vương Nhất Bác vì 1 lý do?

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Tiêu Chiến đang từng bước chuyển sang điện ảnh và đang giữ mối quan hệ tốt đẹp với 'ông lớn' sản xuất phim. Netizen liền gọi tên Vương Nhất Bác.
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Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Tiêu Chiến đang từng bước chuyển sang điện ảnh và đang giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà sản xuất phim Chính Ngọ. Được biết, đây là nhà sản xuất phim hàng đầu xứ Trung với các tác phẩm đình đám Hoan Lạc Tụng, Minh Lan Truyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia,...và là ‘ông lớn’ được nhiều sao Hoa Ngữ ao ước được hợp tác.
Không những thế, người này còn cho biết hai bên đang đợi kịch bản phù hợp thì sẽ chính thức hợp tác. Được biết, Chính Ngọ rất coi trọng Tiêu Chiến nhờ diễn xuất được lòng khán giả và khả năng gánh phim tốt. Nếu thông tin trên là sự thật thì đây là cơ hội chuyển hình mới của anh chàng.
Tuy nhiên, không ít người cho rằng việc có ý định ‘lấn sâu’ vào điện ảnh của Tiêu Chiến là để chạy đua cùng ‘tình cũ màn ảnh’ Vương Nhất Bác. Theo đó, thời gian gần đây, Vương Nhất Bác gây chú ý khi tham gia vào các dự án điện ảnh Vô Danh, Người Bạn Của Tôi và sắp tới là Nhiệt Liệt và đạt danh thu khủng phòng vé. Chính vì thế họ cho rằng nếu Tiêu Chiến chuyển hình thành công ở mảng điện ảnh thì sẽ chính thức là ‘kỳ phùng địch thủ’ của Vương Nhất Bác ở màn ảnh rộng.
Một số khán giả khác cho rằng Tiêu Chiến khó theo kịp Vương Nhất Bác ở mảng điện ảnh. Trước đó, Tiêu Chiến từng tham gia dự án điện ảnh Tru Tiên 1 và bị chê thậm tệ. Dự án từng ẵm giải ‘Bộ phim điện ảnh gây thất vọng nhất’ của Cây chổi vàng 2020. Nhóm giám khảo của Cây Chổi Vàng đánh giá: "Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không thể tạo ra sức hút cho nhân vật, không hiểu chính nhân vật mình đang đóng. Cách thể hiện của anh quá bạo lực, vụn vặt, không khống chế được vai diễn. Trương Tiểu Phàm do Tiêu Chiến thể hiện chỉ có ngoại hình được tô điểm, mà không có biến hóa nội tâm bên trong".
Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức từ phía Chính Ngọ cũng như phía Tiêu Chiến nhưng các fan hâm mộ của anh chàng vẫn kì vọng một vai diễn điện ảnh đột phá của anh chàng trong tương lai.