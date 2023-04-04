Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến rục rịch lịch lên sóng, khán giả khó chịu vì một điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn đã rục rịch lịch lên sóng nhưng vẫn khiến netizen khó chịu vì một điều.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn dự kiến lên sóng vào quý 2 năm nay (từ tháng 4 - tháng 6). Trước đó, dự án đã phát tín hiệu phim sắp lên sóng khi chính thức cán mốc 4,5 triệu lượt đặt xem trước.

Không những thế, chỉ số Datawin của hai nhân vật Thời Ảnh và Chu Nhan trong phim liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng, vượt mặt những bộ phim đang chiếu. Trailer của phim cũng nhanh chóng đạt hàng trăm triệu view dù chưa lên sóng.

Có thể nói, một điều làm khán giả khó chịu là thông tin lịch chiếu của phim vẫn còn mơ hồ, chưa có thông tin cụ thể. Trước đó, bộ phim liên tục có tin đồn về lịch lên sóng nhưng liên tục bị phủ nhận, cho biết phim sẽ lên sóng khi mọi thứ được sẵn sàng.

Ngọc Cốt Dao được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt. Nội dung xoay quanh thái tử cao ngạo lạnh lùng Thời Ảnh (Tiêu Chiến) của vương triều Không Tang và quận chúa Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Câu chuyện bắt đầu khi Chu Nhan - quận chúa tộc Xích thuộc vương triều Không Tang đào hôn, cùng khúc mắc tinh cảm giữa nàng và sư phụ mình là Thời Ảnh thuộc Đại Thần cung trên đỉnh Nghi Sơn. Vận mệnh vương triều Không Tang cũng vì vậy mà thay đổi.

Thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn, mang thân phận cao quý, trong khi đó quận chúa Chu Nhan lại nhiệt tình, trượng nghĩa, chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên mềm mỏng, phá lệ. Nàng đã từng phá vỡ mọi giới hạn để trở thành nhiều “lần đầu tiên" của Thời Ảnh. Cuối cùng trở thành mối tinh khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao tại thượng ấy.

Tiêu Chiến sắp có cơ hội sánh duyên cùng 'đàn chị' Dương Mịch nhưng lại bị netizen một mực phản đối Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Tiêu Chiến và Dương Mịch đang được nhắm tới đóng chính trong dự án phim ảnh nhưng lại bị netizen một mực phản đối.

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