Tiêu Chiến và 'tiểu Châu Tấn' sắp nên duyên trong Tân Thần Điêu Đại Hiệp, netizen phản đối vì một việc?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh Tân Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả do đạo diễn Từ Khắc cầm trịch rục rịch khởi quay. Theo đó, nam nữ chính Quách Tĩnh và Hoàng Dung được nhắm tới gọi tên Tiêu Chiến và Châu Dã .

Châu Dã vốn là ‘gà cưng’ của công ty Hòa Tụng, từng là công ty cũ của Triệu Lệ Dĩnh dưới sự quản lý của Lý Băng Băng. Cô nàng cũng nằm trong top những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 nổi bật cũng như có nhiều kinh nghiệm diễn xuất ở mảng điện ảnh. Còn Tiêu Chiến vốn là đỉnh lưu hàng đầu với khả năng gánh phim tốt cùng lượng khán giả đông đảo. Thêm vào đó, visual mãn nhãn của cặp đôi hứa hẹn sẽ tạo nên màn chemistry tràn màn hình khi lên sóng.

Thông tin trên nhận về nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một số khán giả ủng hộ màn kết hợp mới lạ này. Được biết, Tiêu Chiến và Châu Dã là hai cái tên nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay.

Tuy nhiên, khán giả lại khá e dè trước diễn xuất của Tiêu Chiến và Châu Dã sẽ khó lòng vượt qua bản gốc của thế hệ trước. Được biết, 2 bản truyền hình Anh Hùng Xạ Điêu của Lý Á Bằng-Châu Tấn và Hồ Ca-Lâm Y Thần từng làm mưa làm gió truyền hình Hoa Ngữ.

Đặc biệt, phiên bản của Lý Á Bằng-Châu Tấn được nhiều fan nguyên tác khen ngợi là bám sát với tác phẩm gốc với sự đầu tư kỹ lưỡng cả về phần hình ảnh lẫn âm thanh.Bản thân cha đẻ của nguyên tác, nhà văn Kim Dung cũng hài lòng với phiên bản chuyển thể này hơn cả các phiên bản của Hồng Kông hay Đài Loan.

Nói về diễn xuất của Tiêu Chiến ở mảng điện ảnh, anh từng tham gia dự án điện ảnh Tru Tiên 1 đã bị chê thậm tệ. Dự án từng ẵm giải ‘Bộ phim điện ảnh gây thất vọng nhất’ của Cây chổi vàng 2020.

Nhóm giám khảo của Cây Chổi Vàng đánh giá: "Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không thể tạo ra sức hút cho nhân vật, không hiểu chính nhân vật mình đang đóng. Cách thể hiện của anh quá bạo lực, vụn vặt, không khống chế được vai diễn. Trương Tiểu Phàm do Tiêu Chiến thể hiện chỉ có ngoại hình được tô điểm, mà không có biến hóa nội tâm bên trong".

Chính vì thế, thông tin Tiêu Chiến và Châu Dã đóng chính trong dự án điện ảnh Tân Anh Hùng Xạ Điêu đang gây tranh cãi cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.