Một dự án cổ trang định 'se duyên' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến thành đôi, liệu có nhận được 'tác thành' của netizen?

Vừa qua, mạng xã hội rộ thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba sắp tham gia dự án cải biên từ Manga có tên Vạn Tra Triều Hoàng do Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng dân tình cũng mong ngóng danh tính nam chính sẽ tham gia dự án này.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin phía sản xuất của dự án này đang nhắm tới Tiêu Chiến vào vai nam chính. Nếu cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến đều đồng ý, khán giả sẽ được chứng kiến màn hợp tác của hai đỉnh lưu lượng đình đám Cbiz.

Tuy nhiên, nhiều khán giả lại phản đối màn kết hợp này. Được biết, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba đều là hai đỉnh lưu nên sẽ gây tranh cãi ‘bất phân thắng bại’ về vấn đề phiên vị. Dù vậy công chúng cho rằng chỉ cần cặp đôi bình phiên ở Vạn Tra Triều Hoàng là được.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng thực tế thông tin cả hai hợp tác trong dự án này rất khó xảy ra. Được biết, Địch Lệ Nhiệt Ba đã vào phim trường Lợi Kiếm Hoa Hồng, còn Tiêu Chiến đang có tin sẽ vào đoàn điện ảnh của Từ Khắc.

Vạn Tra Triều Hoàng được cải biên từ truyện tranh cùng tên của tác giả Thời Đại Mạn Vương. thuộc thể loại xuyên nhanh (hay còn gọi là khoái xuyên). Trong truyện, nữ chính Tô Lục Hạ đã xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, nhập vai nhân vật trung tâm của từng nơi để thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

Nhiệm vụ đó là trừng trị các thể loại tra nam - tiện nữ, cũng là 2 kiểu người đáng ghét nhất khiến ai nấy khốn khổ. Cô sẽ đi đòi lại công đạo cho những nữ phụ bị ép đến chết trong uất ức, viết nên cái kết khác hạnh phúc hơn cho họ.