Giữa lúc dân tình đắm chìm trong 'đám cưới thế kỷ' của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị gọi tên vì một lý do không ngờ?

Những ngày qua, mạng xã hội xứ Trung gây sốt trước đám cưới của nam diễn viên Đậu Kiêu cùng tiểu thư nhà trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân - Hà Siêu Liên. Theo đó, ‘đám cưới thế kỷ’ của cặp đôi đã tổ chức hoành tráng tại Bali (Indonesia).

Đáng chú ý, mạng xã hội bất ngờ gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba giữa lúc cư dân mạng đắm chìm về dòng thông tin của đám cưới thế kỷ này. Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba và Đậu Kiêu từng hợp tác trong dự án Nhật Nguyệt Truyền Kỳ. Những tưởng họ sẽ tạo nên một tác phẩm để đời về visual nhan sắc tràn màn hình. Thế nhưng, khi hình ảnh của bộ phim này được tung ra đã khiến công chúng không khỏi thất vọng trước tạo hình ‘phèn hết nước chấm’ của cặp đôi. Dự án này đến hiện tại vẫn bị “đắp chiếu”, không có kế hoạch lên sóng và cũng chưa công bố nguyên nhân chính thức.

Chính vì thế, loạt ảnh về tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đậu Kiêu trong dự án phim này bị đào lại vào đúng ngày đám cưới của nam chính. Nhiều khán giả còn so sánh hình ảnh ‘chú rể’ Đậu Kiêu phong độ ngời ngời với vai diễn trong Nhật Nguyệt Truyền Kỳ, khẳng định khác xa một trời một vực.

Ở thời điểm hiện tại, địa vị tên tuổi trong sự nghiệp của Đậu Kiêu và Địch Lệ Nhiệt Ba khác xa một trời một vực. Nếu Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nàng tiểu hoa hàng đầu xứ Trung hiện nay cùng với nhiều tác phẩm nổi bật thì Đậu Kiêu lại khá nhạt nhòa. Sau dự án Chuyện Tình Cây Táo Gai, Sở Kiều Truyện thì anh chàng không có nhiều tác phẩm gây dấu ấn trong lòng khán giả.

Hiện tại, Đậu Kiêu chính thức trở thành “chồng người ta” với đám cưới thể kỷ được tổ chức vào ngày 18/4. Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên công khai hẹn hò hồi năm 2019. Khi ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân qua đời, tài tử Sở Kiều Truyện đã tới lễ tang với tư cách con rể tương lai.

Cặp đôi này không ít lần vướng tin đồn rạn nứt nhưng sau tất cả, họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Được biết, nam thần sinh năm 1988 cầu hôn tiểu thư nhà trùm sòng bạc từ tháng 9 năm ngoái.