Địch Lệ Nhiệt Ba hóa nhân vật Manga trong dự án cải biên Vạn Tra Triều Hoàng, netizen phát hiện có gì đó sai sai?

Sao quốc tế 08/05/2023 11:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cải biên từ Manga có tên Vạn Tra Triều Hoàng do Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất sẽ do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính, đang chờ khai máy.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cải biên từ Manga có tên Vạn Tra Triều Hoàng do Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất sẽ do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính, đang chờ khai máy. Bên cạnh đó, netizen còn dẫn chứng hình ảnh được cho là đang định trang cho bộ phim.

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa nhân vật Manga trong dự án cải biên Vạn Tra Triều Hoàng, netizen phát hiện có gì đó sai sai? - Ảnh 1

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng đây chỉ là sản phẩm photoshop của các fan hâm một Địch Lệ Nhiệt Ba. Được biết, cô nàng hiện đang bận rộn ở phim trường của dự án đề tài hình sự có tên Lợi Kiếm Hoa Hồng. Chính vì thế, khả năng nhận lợi dự án Vạn Tra Triều Hoàng rất thấp.

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa nhân vật Manga trong dự án cải biên Vạn Tra Triều Hoàng, netizen phát hiện có gì đó sai sai? - Ảnh 2

Lợi Kiếm Hoa Hồng đánh dấu sự trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba sau thời gian ‘ở ẩn’ cũng như ‘bước ngoặt’ lớn trong sự nghiệp của cô nàng. Cô nàng sẽ hóa thân thành nữ cảnh sát Hoa Nghiên. Cô sẽ dựa vào những suy luận tỉ mỉ, khả năng phán đoán chính xác và hành động liều lĩnh để khám phá ra sự thật gây sốc sau mỗi vụ án, từ đó khiến các đồng nghiệp trước đó từng tỏ thái độ hoài nghi phải thán phục.

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa nhân vật Manga trong dự án cải biên Vạn Tra Triều Hoàng, netizen phát hiện có gì đó sai sai? - Ảnh 3

Về phần dự án Vạn Tra Triều Hoàng được cải biên từ truyện tranh cùng tên của tác giả Thời Đại Mạn Vương. thuộc thể loại xuyên nhanh (hay còn gọi là khoái xuyên). Trong truyện, nữ chính Tô Lục Hạ đã xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, nhập vai nhân vật trung tâm của từng nơi để thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa nhân vật Manga trong dự án cải biên Vạn Tra Triều Hoàng, netizen phát hiện có gì đó sai sai? - Ảnh 4

Nhiệm vụ đó là trừng trị các thể loại tra nam - tiện nữ, cũng là 2 kiểu người đáng ghét nhất khiến ai nấy khốn khổ. Cô sẽ đi đòi lại công đạo cho những nữ phụ bị ép đến chết trong uất ức, viết nên cái kết khác hạnh phúc hơn cho họ.

 

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